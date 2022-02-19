擴大學生族優惠！高雄大學生享YouBike半小時免費

學生族是高雄市YouBike最大使用族群，高雄市府去年推高中職以下學生YouBike2.0前30分鐘免費專案，學生人數倍增成長，平均單日多達7千人次靠公共單車在城市、鄉間各大角落移動。交通局指出，今年更擴大優惠對象至大專院校學生，後天（2月21日）起至年底，大學生比照高中職以下學生享優惠。

高雄市YouBike2.0租賃站1060處居全台之冠，註冊票卡數88萬張，因站點多、租還車便利，每月約百萬人次租用公共單車，累計超過1千500萬人次使用。依據使用者分析，學生占三成之多，其次是上班族通勤及遊客觀光騎乘。

高市交通局去年8月25日推出高中職以下學生前30分鐘免費騎乘方案，學生使用人數創新高，從去年每日3000人次成長到7000多人，今年決定將優惠擴大至大專院校學生。

交通局指出，高雄市大專院校以下學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租車均享前30分鐘免費，鼓勵學生族群多利用綠色運輸工具。此外，公共單車搭配捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸也有轉乘優惠。

微笑單車公司調查顯示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，其中5成1受訪民眾使用YouBike2.0取代汽、機車。