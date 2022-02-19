串聯台南到高雄 台南捷運紅線規畫24日到湖內聽取民意

為使民眾瞭解台南市先進運輸系統（捷運）紅線可行性研究案規劃內容，台南市政府交通局昨晚在仁德區成功里活動中心舉辦第二場民眾說明會，吸引不少民眾參加及關心捷運計畫的市民觀看直播 ，交通局表示，聽取地方意見與建議後，會納入可行性研究期末作業再檢討，讓規劃成果更完善也符合在地需求。2月24日到高雄湖內太爺公館社區聯合活動中心再聽取民意。

交通局主任秘書謝惠雄表示，紅線服務範圍自大林站(中華東路與大同路口)往北可銜接第一期藍線，往南則沿台1線延伸至高雄大湖，串連北高雄至台南生活圈，沿線經南台南副都心、台南航空站、奇美博物館、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落，同時能滿足休閒、通勤（學），再透過高雄捷運紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，期能與高雄一同推動AIoT(智慧物聯網)產業聚落，一同打造出智慧運輸共榮科學城。

參與仁德區說明會的民眾主要關心施工期間的交通影響、噪音及隱私、用地徵收以及沿線場站如何帶動地方發展等議題。交通局及規劃團隊回應，施工期間的交通影響問題將於綜合規劃及環境影響評估階段時進行深入評估，噪音及隱私性問題現今工程技術已可克服，未來於基本設計階段皆會納入考量妥善處理，而沿線場站開發將採大眾運輸導向(TOD)方式規劃並邀集沿線相關單位參與，未來皆會配合都市發展及地方需求滾動檢討，並參考其他縣市捷運土地開發相關案例及大眾捷運法相關規定辦理。

謝惠雄說，民眾的意見皆會要求專業規劃團隊納入可行性研究報告中確實檢討，讓規劃更完善也貼近地方需求，各場次說明會也都會作成會議紀錄（含重要議題回復），公開於交通局及捷運工程處相關官方網站，未來可行性研究報告經中央審議核定後，亦會於網站公開民眾瀏覽，並接續辦理綜合規劃作業。

2月24日在高雄市湖內區太爺公館社區聯合活動中心還有1場說明會，歡迎民眾踴躍參與或可以透過網路直播（YouTube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看，說明會相關資訊亦可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處http://traffic.tainan.gov.tw/rto、捷運資訊公開平台http://www.rapid-transit.org、臉書「運轉台南好交通」)。

交通局今年初公布台南捷運紅線規畫，預估設置10座車站及1座機廠，6站在台南市境內、4站在高雄市境內，全長11.19公里。南市境內有大林站、南台南站、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，在高雄市境內則有湖內國中、民權路口（鄰近大湖郵局）、湖街派出所（鄰近大湖國小）、東方路口（鄰近東方設計大學）。

未來台南紅線在東方路口站與高雄紅線（岡山路竹延伸線）的大湖站連通，採取延伸通廊、同月台轉乘銜接方式，快速便捷。大湖國小附近就有高雄「蕃茄會社」舊址。

南市交通局表示，台南紅線自大林站（中華東路與大同路口）往北可銜接第1期藍線，往南則沿台1線延伸至高雄大湖，串連北高雄至台南生活圈，沿線經南台南副都心、台南航空站、奇美博物館、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落。

交通局表示，台南捷運紅線就服務功能而言是提供短程服務，並著重市區轉乘功能，有別於台鐵提供長程服務，未來二者可以互相轉乘，達到相輔相成效果。