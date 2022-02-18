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陳宗彥訪台灣燈會 讚嘆新住民作品蘊含多元文化

中央社 / 高雄18日電

內政部政務次長陳宗彥今晚南下高雄督導2022台灣燈會，並觀賞新住民作品「脈動」、「共生花」，他讚嘆作品展現多元文化，也盼高市府多宣傳，讓大家感受台灣燈會的活力。

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」2月15日在高雄衛武營燈區點燈，陳宗彥下午5時30分在移民署署長鐘景琨、高雄市政府副秘書長張家興、高雄市立美術館館長李玉玲以及多名東南亞新住民代表陪同下觀賞台灣燈會。在美術館導覽通譯人員帶領下，一行人到新住民燈區觀賞「脈動」、「共生花」及主燈等作品。

陳宗彥出席致詞時表示，高雄城市美學和觀光在這2年結合地方特色持續發展，今年幸虧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在民眾努力下控制得不錯，燈會順利如期舉辦，也謝謝高雄市政府和相關團隊尋找2組新住民朋友製作「脈動」和「共生花」。

陳宗彥指出，從2組作品名字就能看出，新住民在台灣的生命具有豐富的一面，也在設計概念上展現藝術創作的豐富面貌，期待這2組作品能在燈會園區內，讓大家感受到台灣蘊含著多元文化。

他表示，近期中北部天氣較冷，高雄明顯較溫暖，所以希望高雄市政府可以多宣傳燈會，讓民眾有機會前來觀賞、休假多來走一走，感受台灣燈會活力，也祝福這2組作品後續能在很好的地方收藏，繼續讓大家觀賞。

張家興則表示，台灣燈會暌違20年再次重返高雄，這次燈會有許多新住民朋友創作的藝術作品，展現不同特色，更重要的是能讓大家對多元文化有更深刻的尊重和認識。

張家興說，高雄新住民人口有6萬4000多人，是全國第2多的縣市，新住民朋友生活文化都和高雄這座城市一起成長。在高雄不分國籍族別、都是一家人。

台灣燈會 新住民 高雄市

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