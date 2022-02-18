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屏東萬丹肉鴨場禽流感 啟動防疫撲殺889隻

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供
屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供

屏東縣動物防疫所18日接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，經淡水家畜衛生試驗所檢驗確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，即依標準作業程序啟動防疫機制，在萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。

動物防疫所指出，現場督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場被動監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，屏東縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活躍可能伺機感染禽隻，為防範禽流感發生，動物防疫所呼籲家禽場應做好圍網措施，以防止野、留鳥攜帶病毒進入禽場。

縣府團隊針對縣內高風險鄉鎮養禽場全面訪視，掌握禽流感疑似案例即時處置，及高風險鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在病毒。

動防所呼籲，家禽相關業者提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，若發現家禽有異常死亡，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，防杜疫情蔓延。

屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供
屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供
屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供
屏東縣動物防疫所今接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，啟動防疫機制，萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日齡）肉鴨。圖／屏東縣府提供

禽流感 屏東縣 疫情

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