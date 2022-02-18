快訊

女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

二二八連假墾丁訂房慘淡 業者盼回復旅遊補助

中央社 / 屏東縣18日電

二二八連續假期即將到來，屏東指標旅遊地區墾丁，目前訂房深受疫情影響，訂房率僅6成，業者期待產官合作，回復去年推出的旅遊補助「五五專案」，帶來商機。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏接受中央社記者訪問指出，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，二二八連假墾丁蛋黃區住宿率僅6成，要是換成疫情之前「早就滿了」。

雖然訂房率無法與疫情前比較，林淑敏說，去年屏東縣政府推出振興觀光宿省千元優惠旅遊補助「五五專案」，旅客在優惠期間入住配合專案的旅宿，房費由業者與屏東縣政府各補助500元，共可省下1000元，當時獲得熱烈回響，也為當地旅宿業者帶來相當大的助益，期盼今年能再回復補助。

墾丁福華渡假飯店指出，相較往年二二八連假訂房狀況，目前只聞其聲不見其人，來電詢問的不少，但實際預定的民眾卻不如以往。

屏東縣交通旅遊處長黃國維說，非常重視所有業者的聲音，也相當重視旅遊產業的困頓，汲取五五專案的精髓，會找尋適當時機推動相關政策。

墾丁歷經寒假低靡的觀光景氣，對此，墾丁福華渡假飯店總經理張積光邀請林淑敏、恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽等單位開會探討振興觀光策略，呼籲政府再次推行觀光補助政策。

屏東縣政府 墾丁 疫情

延伸閱讀

吉普車誤闖墾丁秘境沙灘 墾管處將開罰

台東、墾丁收假車流湧現 台1線枋寮北上段調撥車道

墾丁大街連假如擠沙丁魚 人口實聯制防疫不鬆懈

初三走春潮 明估台9線、大溪慈湖、墾丁8省道塞車

相關新聞

小琉球民宿業者徵才要25歲房務員 違反就服法罰30萬元

屏東縣琉球鄉一間歷史悠久民宿業者老闆在網路刊登房務員徵才廣告，限定應徵者年紀須為25至32歲，被屏東縣政府認定對求職者有...

金門陳姓宗親會祭祖 想選縣長人選全到齊飄散政治味

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮的陳氏宗祠隆重舉行，來自全縣各地「十三陳」宗親代表齊聚一堂，參與春季祭祖大典...

屏縣警分局長異動 首位女督察長上任

屏東縣警局今下午在警局大禮堂舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長潘孟安主持，屏東縣警局有7個分局，此次有6分局長異動，屏...

屏東萬丹肉鴨場禽流感 啟動防疫撲殺889隻

屏東縣動物防疫所18日接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，15日採樣送驗的肉鴨檢體，經淡水家畜衛生試驗所檢驗確認感染新型H5...

可虛擬擊鼓、觸摸動物 高雄首座MR沉浸式劇院今天開幕

高雄亞洲新灣區鯨魚堤岸設置MR（混合實境）暨沉浸式劇院開幕，高市副市長羅達生、文化部次長李靜慧等人下場體驗，眾人用手擊鼓...

屏東專業鄉長代理人 代理5次鄉長的賴耀熙又要上任了

屏東縣佳冬鄉長龔日光官司纏身，被控涉及3起工程採購案收受廠商賄款共數百萬元，被屏東地檢署依貪汙罪起訴，去年又遭監察院彈劾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。