可虛擬擊鼓、觸摸動物 高雄首座MR沉浸式劇院今天開幕

高雄亞洲新灣區鯨魚堤岸設置MR（混合實境）暨沉浸式劇院開幕，高市副市長羅達生、文化部次長李靜慧等人下場體驗，眾人用手擊鼓或觸摸羽化仙鶴，互動性非常高。羅達生說，亞灣5G AIoT創新園區已吸引70家產業進駐，投資額破千億，體感電競及文化展演帶動的互動娛樂產值可觀，亞灣會成全台甚至全世界體感科技重鎮。

「夢想創造」與「西基動畫」在高軟設影視人才培育基地，並結合投影機廠奧圖碼及微軟規畫設計沉浸劇院發展互動娛樂。夢想創造執行長林家齊指出，MR沉浸式劇院融合「混合實境（Mixed Reality）」和「沈浸式投影」，觀賞者可與偶像同台飆歌，也能近距離觀賞少見的藝術品或動物細部。

沉浸劇場今天下午開幕，副市長羅達生、文化部次長李靜慧及文策院董事長丁曉菁等人到場，眾人戴上微軟HoloLens 2 MR眼鏡觀看「帝江化生」。這部作品靈感來自神話經典「山海經」中的山神帝江，情境包含魔幻森林、六足四翼的帝江幻化人形過程，可擊鼓或與仙鶴精怪互動。