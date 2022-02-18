屏東專業鄉長代理人 代理5次鄉長的賴耀熙又要上任了

屏東縣佳冬鄉長龔日光官司纏身，被控涉及3起工程採購案收受廠商賄款共數百萬元，被屏東地檢署依貪汙罪起訴，去年又遭監察院彈劾，罹癌的他本月15日病逝後，相關案件也隨之落幕，因任期不到1年，縣府指派曾任竹田鄉長的前縣議員賴耀熙代理，21日上午10時就任。代理經驗豐富的他苦笑說，大家都不樂意見到，這是很無奈的差事，但也是責任的開始。

賴耀熙擔任過4屆縣議員和1屆竹田鄉長，後來進入縣府當秘書，因多位鄉長先後涉及貪汙弊案，意外成了鄉鎮長的專業代理人，上屆他曾被派代牡丹、車城、琉球、麟洛等鄉代理鄉長，從山上原民鄉到離島鄉，從閩南鄉到客家鄉，他都當過，這次是二度派代佳冬鄉長，自己雖然只當過1屆竹田鄉長，卻代理過5鄉的鄉長；過去代理時間不長，這次將要代到任期結束，年底選舉將是重點工作。