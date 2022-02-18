快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防老人走失 金門縣府推GPS智慧手錶與福袋供申請

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府發表GPS智慧手錶，將提供200支給失智長者申請使用，有手錶與福袋兩款。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，將提供200支給失智長者申請使用，有手錶與福袋兩款。記者蔡家蓁／攝影

金門不時傳出老人走失的個案，金門縣府為強化失智長者安全保護及預防失智長者走失，特與經濟部工業局合作推出GPS智慧手錶，提供200支GPS智慧手錶給失智長者申請使用，除了有GPS定位功能，還可隨測量血氧、心跳，另提供福袋GPS，給不習慣戴手錶的長輩。

縣府社會處今天在社福館發表這套名為「金平安定位守護錶」的智慧手錶，這項載具除了有GPS定位、省電方便、輕巧簡易、緊急救援、即時通知、軌跡查看等功能外，還有健康量測功能，隨時可測量血氧、心跳等健康數據，並有SOS緊急求救功能。

配戴方式有兩種，第一以是手錶，第二是以福袋方式配戴，福袋綉上代表金門的「風獅爺圖騰」及「金平安」字樣。

縣府表示，這是工業局媒合縣市政府與科技廠商合作，縣府所提需求計畫與科技廠商之合作獲得支持，並配合提供試煉場域讓廠商在金門轄內執行計畫，此項良性合作互惠的機制，有效強化本縣預防走失保護協尋服務，並可減少社會、醫療及福利成本的支出，建全智慧城鄉照護網。

社會處長董燊表示，計畫將提供失智長者或疑似失智長者200支GPS智慧手錶，為提高「金平安定位守護」載具使用效益，其安全保護範圍可設定由家屬擔任管理者，副管理者無限制，最大保護範圍即在金門GPS訊號感應區內。

社會處也說，此次試辦計畫屬初期階段，未來將視計畫執行成效，再行推廣於其他適用對象，相關申請事項請洽社會處社會福利科辦理。

金門縣府發表GPS智慧手錶，未來將提供給失智長者申請使用，與會人員都相當感興趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，未來將提供給失智長者申請使用，與會人員都相當感興趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，未來將提供給失智長者申請使用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，未來將提供給失智長者申請使用。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，何斗里里長陳福林（中）與蓮庵里長呂永林（左）兩人也搶先試戴體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府發表GPS智慧手錶，何斗里里長陳福林（中）與蓮庵里長呂永林（左）兩人也搶先試戴體驗。記者蔡家蓁／攝影

金門 失智 福袋

延伸閱讀

金門推GPS智慧手錶福袋 建立預防走失防護網

汐止宮廟發放虎年福袋 民眾排隊沾喜氣

巴戈曾幫金門官窯代言 友人聞過世消息好不捨

金門伴手禮貢糖、高粱酒退流行？ 網友推「這兩樣」必帶

相關新聞

小琉球民宿業者徵才要25歲房務員 違反就服法罰30萬元

屏東縣琉球鄉一間歷史悠久民宿業者老闆在網路刊登房務員徵才廣告，限定應徵者年紀須為25至32歲，被屏東縣政府認定對求職者有...

金門陳姓宗親會祭祖 想選縣長人選全到齊飄散政治味

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮的陳氏宗祠隆重舉行，來自全縣各地「十三陳」宗親代表齊聚一堂，參與春季祭祖大典...

預防老人走失 金門縣府推GPS智慧手錶與福袋供申請

金門不時傳出老人走失的個案，金門縣府為強化失智長者安全保護及預防失智長者走失，特與經濟部工業局合作推出GPS智慧手錶，提...

前鎮漁港建設計畫進度超前 有望今年底完工

高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」由行政院核定60億元經費，打造兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港，行政院公共工程委員...

北高雄三區海堤環境營造 六河局估四年完工

水利署第六河川局將針對高雄市永安區、彌陀區、梓官區海堤環境進行營造工程，評估後預計分成4年辦理，總經費近億元，並將在營造...

燈會防疫智慧升級 一碼在手五行暢遊

後疫時代，智慧科技讓逛燈會變聰明了！高雄市政府新開通「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費等燈會資訊，更推出全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆，前20萬名加贈虎爺小提燈，堪稱史上最強超值優惠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。