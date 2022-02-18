預防老人走失 金門縣府推GPS智慧手錶與福袋供申請

金門不時傳出老人走失的個案，金門縣府為強化失智長者安全保護及預防失智長者走失，特與經濟部工業局合作推出GPS智慧手錶，提供200支GPS智慧手錶給失智長者申請使用，除了有GPS定位功能，還可隨測量血氧、心跳，另提供福袋GPS，給不習慣戴手錶的長輩。

縣府社會處今天在社福館發表這套名為「金平安定位守護錶」的智慧手錶，這項載具除了有GPS定位、省電方便、輕巧簡易、緊急救援、即時通知、軌跡查看等功能外，還有健康量測功能，隨時可測量血氧、心跳等健康數據，並有SOS緊急求救功能。

配戴方式有兩種，第一以是手錶，第二是以福袋方式配戴，福袋綉上代表金門的「風獅爺圖騰」及「金平安」字樣。

縣府表示，這是工業局媒合縣市政府與科技廠商合作，縣府所提需求計畫與科技廠商之合作獲得支持，並配合提供試煉場域讓廠商在金門轄內執行計畫，此項良性合作互惠的機制，有效強化本縣預防走失保護協尋服務，並可減少社會、醫療及福利成本的支出，建全智慧城鄉照護網。

社會處長董燊表示，計畫將提供失智長者或疑似失智長者200支GPS智慧手錶，為提高「金平安定位守護」載具使用效益，其安全保護範圍可設定由家屬擔任管理者，副管理者無限制，最大保護範圍即在金門GPS訊號感應區內。