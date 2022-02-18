金門陳姓宗親會祭祖 想選縣長人選全到齊飄散政治味

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮的陳氏宗祠隆重舉行，來自全縣各地「十三陳」宗親代表齊聚一堂，參與春季祭祖大典儀式，金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、前縣長陳福海等人都出席參加陳氏宗親祭祖聯誼餐會活動，三人都逐桌敬酒，但彼此的互動不多，現場飄散濃濃的政治味。

金門縣陳氏宗親在每年的春、秋兩季祭典，是陳氏宗族內重要的祭祀大典活動。今年的陳氏宗親春季祭祖大典依慣例在上午10時隆重舉行，全程依傳統祭典儀程，由山外陳氏宗親會理事長陳金贊擔任主祭官，率陪與祭者以虔敬的心行獻禮儀式，整個祭典十分莊嚴肅穆。

在陳氏宗親春季祭祖大典之後，也完成山外股與塔后股移交儀式，以及依循慣例於中午12時假宗祠舉行新春聯誼餐會，席開27桌，聯絡宗親情誼；雖然是陳氏的盛會，但楊鎮浯也絲毫不敢怠慢，率團隊到場參與。

楊鎮浯表示，今年過年從台灣各縣市回來的鄉親有3萬6000餘名，這個年縣府團隊都嚴陣以待，好在近期疫情終於平順了點，大家總算可以鬆一口氣；他特別提到，感謝大家的配合，與對縣府防疫政策的支持，總算挺過這次疫情。

針對外界關心的陳玉珍是否參選縣長一事，陳玉珍在致詞時特別表示，雖然民眾勸進聲不斷，但她近期還會在跟各界「請益」後，才會做出決定。

據了解，整場活動楊鎮浯、陳玉珍與陳福海三人的互動關係「很微妙」，在祭祖前，陳福海與陳玉珍兩人有特別「闢室」相談，在場人士透露，談的話題大概都是閒話家常，陳福海也大方分享執政的經驗，現場氣氛很融洽，但兩人都低調未提「誰參選」。

但當媒體要求雙陳合影或是楊鎮浯與陳玉珍同框合影，三人都微笑擺手迴避，似乎不想被拿出來「作文章」，被形容是「王不見王」。最後三人都逐桌向鄉親敬酒，現場不時傳出「加油」、「凍蒜」聲。