快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

屏東肉鴨場確診H5N2禽流感 撲殺889隻

中央社 / 屏東縣18日電

屏東縣萬丹一處肉鴨場確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，屏東縣府緊急撲殺場內的889隻肉鴨，同時並啟動該場半徑1公里內周圍養禽場被動監測採樣工作。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東縣動物防疫所15日採樣屏東萬丹一處肉鴨場的檢體送驗，經淡水家畜衛生試驗所檢驗確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，18日接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，進行撲殺作業。

動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，而屏東縣內日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活躍可能伺機感染禽隻，為防範禽流感發生，動物防疫所呼籲家禽場應做好圍網措施，以防止野、留鳥攜帶病毒進入禽場。

此外，縣府團隊針對縣內高風險鄉鎮養禽場全面訪視，掌握禽流感疑似案例即時處置及周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒。

屏東縣府呼籲，家禽相關業者持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，若發現家禽異常死亡，務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。

禽流感 屏東縣政府 流感病毒

延伸閱讀

屏東半島歌謠祭3月18日登場 老派新潮交融音樂盛會

屏東旅宿業年後住房陷低迷 籲官民合推補助振興觀光

影／朱立倫屏東新春團拜 「國民黨從南台灣出發」

屏東枋寮愛文芒果「酥花」災損 新埤金煌芒果也躲不過

相關新聞

小琉球民宿業者徵才要25歲房務員 違反就服法罰30萬元

屏東縣琉球鄉一間歷史悠久民宿業者老闆在網路刊登房務員徵才廣告，限定應徵者年紀須為25至32歲，被屏東縣政府認定對求職者有...

金門陳姓宗親會祭祖 想選縣長人選全到齊飄散政治味

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮的陳氏宗祠隆重舉行，來自全縣各地「十三陳」宗親代表齊聚一堂，參與春季祭祖大典...

預防老人走失 金門縣府推GPS智慧手錶與福袋供申請

金門不時傳出老人走失的個案，金門縣府為強化失智長者安全保護及預防失智長者走失，特與經濟部工業局合作推出GPS智慧手錶，提...

前鎮漁港建設計畫進度超前 有望今年底完工

高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」由行政院核定60億元經費，打造兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港，行政院公共工程委員...

北高雄三區海堤環境營造 六河局估四年完工

水利署第六河川局將針對高雄市永安區、彌陀區、梓官區海堤環境進行營造工程，評估後預計分成4年辦理，總經費近億元，並將在營造...

燈會防疫智慧升級 一碼在手五行暢遊

後疫時代，智慧科技讓逛燈會變聰明了！高雄市政府新開通「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費等燈會資訊，更推出全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆，前20萬名加贈虎爺小提燈，堪稱史上最強超值優惠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。