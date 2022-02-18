前鎮漁港建設計畫進度超前 有望今年底完工

高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」由行政院核定60億元經費，打造兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港，行政院公共工程委員會吳澤成今率隊視察施工進度，並提出將捷運黃線延伸至前鎮漁港納入交通整體規畫等建議。

高雄市海洋局表示，「前鎮漁港建設專案計畫」內容包括由漁業署自辦前鎮漁港南側碼頭及魚市場卸魚碼頭整建、營建署代辦新建多功能水產品運銷中心、新建多功能船員服務中心等2項工程。另委託高市府代辦經費合計約26.39億元，工項為漁業作業碼頭改善、雨汙水下水道建設、景觀及休憩環境營造，包含高雄區漁會大樓、前鎮漁服中心建物及既有前鎮漁市場整建改善等。

吳澤成今抵達高雄區漁會聽取漁業署、高雄市副市長林欽榮、高市水利局長蔡長展等人的簡報，了解施工進度，並實地視察漁港中二路上「前鎮漁港下水道系統整建統包工程」雨水管涵埋設作業，及營建署辦理的「多功能船員服務中心」工程。

吳澤成建議，因台電地下管線牴觸下水道工程需辦理遷移，請台電全力配合協助施作；電纜地下化經費，請台電查明經費額度，再報由行政院與經濟部協調。另外，聯外交通延伸至前鎮漁港，對多功能水產品運銷中心招商有誘因，建議市府將捷運黃線延伸至前鎮漁港納入交通整體一環規畫評估、追蹤，最後再三叮嚀各工程執行單位做好工程品質及工安要求。