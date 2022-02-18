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蘇布倫號主題展 探索東引120年海底沉船秘密

中央社 / 連江縣18日電

蘇布倫號主題展今天在東引開幕。閩東石屋化身水下博物館展館，以策展打造蘇布倫號船艙意象，並以「沉睡東引海域120年鐵坑的秘密」讓觀眾理解東引水下沉船蘇布倫號。

「蘇布倫號」為1900年註冊英國貨輪，1901年初次航行遠東地區，航行至東引北固礁一帶觸礁沉沒，事發時獲當地漁民救援，貨物及乘客船員全數安全撤離。沉沒處為西引土塘南方的海蝕溝，東引居民稱為「鐵坑」。主題展館還原當時蘇布倫號海底場景，讓民眾感受東引水下文化資產重要價值。

連江縣政府秘書長張龍德表示，蘇布倫號沉沒的歷史偶然成就水下考古資源，今天的開幕代表文化部文資局、連江縣政府文化處與東引鄉公所努力成就展館，馬祖四鄉五島唯有東引鄉有水下考古博物資源，也透過國際藝術島的機會進一步宣傳展示。

文化部文化資產局長陳濟民透過新聞稿說明，蘇布倫號沉船遺址對當時造船史、航運史、貿易史具有重要研究價值，沉沒事件更促使清朝海關在1902年籌建東引島燈塔（東湧燈塔），自1904年落成後沿用至今，蘊含歷史意義，展覽也選在距離蘇布倫號沉沒地點東引鄉，辦理深具歷史與文化意義的展覽。

連江縣議長張永江致詞表示，蘇布倫號當年因為觸及北固礁沉沒東引，東引具有豐沛歷史，過去卻缺乏空間呈現，感謝東引鄉親張龍清願意捐獻房舍作為展示空間，讓世人得以在老屋看見歷史文物故事，使東引歷史風華再現，展現地方文化價值。

東引鄉長林德建致詞表示，打撈蘇布倫號是東引長輩口述記憶，從地方社協連結資源發展，希望未來持續推動珍貴出水文物保存，讓館藏資源更豐富。

文資局前局長施國隆致詞表示，東引鄉包辦有形、無形及水下文化資產，展現東引豐富文化，希望地方走向新的文化治理，透過發展走向國際，促進地方動能與人口回流。

文化部文化資產局透過新聞稿表示，為讓民眾了解東引海域「鐵坑」120年的水下文化，蘇布倫號主題展今天至11月30日，在東引鄉中柳村20號展出，希望觀眾入館體驗水下探索旅程。

文化資產 文化部 考古

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