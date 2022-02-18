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小琉球民宿業者徵才要25歲房務員 違反就服法罰30萬元
屏東縣琉球鄉一間歷史悠久民宿業者老闆在網路刊登房務員徵才廣告，限定應徵者年紀須為25至32歲，被屏東縣政府認定對求職者有年齡差別待遇，違反就業服務法第5條第1項規定而裁罰30萬元，業者收到裁處書後不繳納，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，扣押存款16萬多元，剩下13多萬元，業者分6期繳納，第一期已繳完。
屏東分署指出，收案後，先扣押義務人郵局與漁會存款徵起16萬餘元，還有13萬餘元未清償，業者並未因存款被執行而現身，屏東分署繼續辦理義務人103坪土地持分查封登記，並預計今年3月搭船前往小琉球辦理現場查封。
民宿業者接到分署查封通知後，終於在農曆年前與書記官電話聯繫，業者稱，他不知道刊登徵才廣告內容會違反法規，認為罰太重了，受疫情影響，民宿的生意也不好，希望能辦理分期繳納。
屏東分署考量疫情對旅宿業者確實造成衝擊，希望寬緩執行能讓義務人持續經營，進而繼續聘僱員工以促進就業，同意義務人的申請。
屏東縣府開罰原因，房務員整理房間與年齡不相關，業者不得用跟工作無關的年齡因素作為進用人員的限制要件，以免剝奪其他年紀求職者進入勞動市場的機會。
屏東分署提醒，年後轉職潮刊登求才廣告時，要注意除年齡外，性別、容貌、五官、身心障礙、星座、血型、種族、語言、籍貫都是就業服務法所明文規定的徵才禁止歧視類別，如有違反會被處以最高150萬元罰鍰，拒不繳納經移送者，分署會強力執行以維護防止就業差別待遇的立法目的，實現平等權與工作權的保障。
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