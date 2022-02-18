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北高雄三區海堤環境營造 六河局估四年完工

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
北高雄許多海岸有抽水管密布，第六河川局預計先完成海水共同管溝工程後，再進行彌陀、梓官等3區海堤環境營造工程。圖／邱志偉服務處提供
北高雄許多海岸有抽水管密布，第六河川局預計先完成海水共同管溝工程後，再進行彌陀、梓官等3區海堤環境營造工程。圖／邱志偉服務處提供

水利署第六河川局將針對高雄市永安區、彌陀區、梓官區海堤環境進行營造工程，評估後預計分成4年辦理，總經費近億元，並將在營造完成後新增運動、休憩及可邊運動邊欣賞夕陽、海景的帶狀公園，提升居民的居住品質。

立委邱志偉表示，茄萣海堤營造完成後，成為地方居民運動遊憩場域，也是海堤營造典範，北高雄的永安、彌陀、梓官條件與茄萣相似，三區居民期望能比照茄萣，改善海堤老舊、抽水管密布的現狀，增加休憩空間提高居住品質，由他向第六河川局成功爭取三區海堤營造工程。

六河局評估這三區分別有不同的困難需克服，如永安新港海堤因當地養殖漁業用水需求，跨越堤防抽取海水，全案需由高雄市海洋局進行海水共同管溝工程後，統一供給海水給養殖漁民使用，拆除私設抽水管，後續海堤才能進行整體營造，總改善長度為1650公尺。

彌陀區漯底海堤因高度不足，影響民眾視野，六河局規畫以疏濬土石墊高路面約1公尺，降低與堤防的高低差提升道路視覺通透性，堤防與水防道路間增設綠帶，增加遮蔭、提升自然景觀，工程預計分兩期施作，改善總長度1680公尺。梓官蚵仔寮海堤北段則未有海堤設施，需由高雄市水利局協調梓官區公所美化，其中南段共330公尺將由六河局進行堤前環境整理、植栽喬木及防洪牆美化。

六河局表示，三區海堤整建預計將花2年時間進行用地先期及用地取得作業，如果順利將能於2024年進場施工、2025年完工，完工後北高雄三區民眾就能有人車分流、更宜人的休憩空間，民眾下班後運動也更加安全。

北高雄許多海岸有抽水管密布，第六河川局預計先完成海水共同管溝工程後，再進行彌陀、梓官等3區海堤環境營造工程。圖／邱志偉服務處提供
北高雄許多海岸有抽水管密布，第六河川局預計先完成海水共同管溝工程後，再進行彌陀、梓官等3區海堤環境營造工程。圖／邱志偉服務處提供
高雄市茄萣區海堤營造完成後，成為在地居民運動休憩的最佳場域，居民到此也可欣賞夕陽與海景呼應美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區海堤營造完成後，成為在地居民運動休憩的最佳場域，居民到此也可欣賞夕陽與海景呼應美景。記者陳玫伶／攝影
第六河川局與立委邱志偉等人進行高雄永安、彌陀、梓官等3區海堤營造工程會議。圖／邱志偉服務處提供
第六河川局與立委邱志偉等人進行高雄永安、彌陀、梓官等3區海堤營造工程會議。圖／邱志偉服務處提供
高雄市茄萣區海堤營造完成後，成為在地居民運動休憩的最佳場域，居民到此也可欣賞夕陽與海景呼應美景。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區海堤營造完成後，成為在地居民運動休憩的最佳場域，居民到此也可欣賞夕陽與海景呼應美景。記者陳玫伶／攝影

高雄市 漁民 水利局

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