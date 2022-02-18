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「邱姓河南堂忠實第」修復開館 百年宅第風華重現

中央社 / 屏東縣18日電

屏東市區保存最完整的客家歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，歷經1年修復，風華重現，以「火燒庄頭的故事」為主題常設展，揭開百年大宅第的歷史價值。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，「邱姓河南堂忠實第」修復工程主要進行屋脊、屋面瓦作整修、牆體補強、排水系統改善、牆面粉刷，並找來傳統工藝匠師進行彩繪、泥塑及木構件等工藝裝飾修復。

毗鄰屏東市中正國中的邱宅，為六堆抗日大總理邱鳳揚次子邱元壽家族宅第，建於1915年，在1918年完工，是一座橫向開展的二堂二橫的合院屋，在保留的過程中也曾一度面臨險被拆除的命運，後經多方人士奔走努力，2000年整修改設為鄉土藝術館，2003年屏東縣政府登錄為歷史建築。

邱姓河南堂忠實第整棟建築外觀密實嚴謹，內部雕飾細緻精巧，鮮明紅瓦搭配樸實的洗石子墻，樑柱間精雕細琢的木構件、交趾陶墻飾與屋脊剪粘，為向來樸實的傳統客家建築，增添華麗的裝飾風格，成為建築特色， 獲文化部譽為「南台灣客家建築之精品」。

文化處說，邱宅過去雖經多次修復，都屬部分修繕，近年因天候造成淹水，以致建物受損保存不易，經文化部文資局核定補助新台幣1400多萬元經費，進行全區修復。歷經1年多的時程，終於完工，18日對外正式亮相。

重新開館的邱姓河南堂忠實第，不只地方客家文化的展現，更承接文化傳承與教育推廣的使命，文化處表示，梳理在地歷史故事及生活軌跡的調查與採集之後，以「火燒庄頭的故事」為主題，延續並傳達傳統工藝之美與新生。

屏東縣政府 歷史建築

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