馬祖東引突破疫情限制 和日本與那國島線上交流

從邊境島嶼風土交流主題出發，連江縣東引島與日本與那國島透過視訊方式，舉辦台日交流會活動，藉由兩地小島文化交流、物產體驗與蒲葵葉手作活動等分享彼此跨境生活。

日本漢字在螢幕上亮相，東引小學生也書寫「與那國島與東引島」字樣回禮。透過視訊即時連線，東引島和與那國島以演繹書法展開友好交流，兩島透過視訊交流島嶼簡介及演出地方傳統歌舞，東引婦女鑼鼓隊及東引國小鑼鼓隊演繹擺暝節慶鼓板，讓日本感受地方慶典氛圍，再由東引國小學生演唱馬祖歌謠，向與那國島推廣地方文化。

日本國際交流基金亞洲中心視訊連線表示，為紀念沖繩與日本連結50年，沖繩今年陸續與亞洲各地連結，透過傳統文化、地方創生、觀光、工藝等進行不同文化背景交流，與展現社會文化異同。感謝這次琉球藝能大使館，與那霸民具、與那國町立比川小學校，和馬祖國際藝術島專案辦公室、東引鄉公所共同籌辦，透過交流增進認識。

連江縣東引鄉長林德建致詞表示，日本與那國島是日本國境最西的小島，而東引則是距離台灣本島最北邊的小島，因為相似的地緣關係，牽起兩地跨境交流因緣，希望突破疫情藩籬，帶給彼此不同交流體驗。

連江縣東引鄉公所透過新聞稿說明，全球因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，難以跨境移動，東引因應疫情時代發展多元推廣形式，視訊交流推廣東引觀光，同時也帶給鄉親不一樣的交流體驗。

雙方表演項目結束後，東引島和與那國島交流彼此物產視訊分享與線上與現場交流體驗，並由與那國島寄送而來的蒲葵葉，視訊教學水瓢製作工作坊，最後以舉杯儀式和兩島特產品嚐劃下交流句點。