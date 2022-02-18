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金門推GPS智慧手錶福袋 建立預防走失防護網

中央社 / 金門縣18日電

金門縣政府與廠商合作執行預防走失智慧防護網絡服務計畫，推出GPS智慧手錶，除了有GPS定位功能，還可隨測量血氧、心跳；考慮沒有戴手錶習慣者需求，另提供福袋GPS。

縣府社會處今天在社會福利館展示這套名為「金平安定位守護錶」的智慧手錶，這項載具除了有GPS定位、省電方便、輕巧簡易、緊急救援、即時通知、軌跡查看等功能外，還有健康量測功能，隨時可測量血氧、心跳等健康數據，並有SOS緊急求救功能。

配戴方式有兩種，第一以是手錶，第二是以福袋方式配戴，福袋綉上代表金門的「風獅爺圖騰」及「金平安」字樣。

社會處長董燊受訪表示，為了強化失智長者安全保護環境，並預防疑有失智傾或獨居長者走失協尋，縣府參與經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫專案，與廠商先進醫資所提「AI精準健康共照服務及聊天推送機器人計畫」項目之一，合作執行「金門縣政府試辦預防走失智慧防護網絡服務計畫」。

董燊表示，這項計畫經費來自工業局補助及廠商自籌款，縣府提供試煉場域執行計畫，期待這項合作互惠機制，可強化預防走失保護協尋服務，減少社會、醫療及福利成本支出。

社會處指出，縣府提供失智長者或疑似失智長者申請使用GPS智慧手錶200支，相關申請事請洽社會處社會福利科辦理。 試辦計畫到民國112年9月30日，未來視計畫執行成效，再推廣其他適用對象。

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