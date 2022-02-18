「邱姓河南堂忠實第」修復開館 百年宅第風華重現

屏東市區保存最完整的客家歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，歷經1年多的修復，如今風華重現，今天重新開館，並以「火燒庄頭的故事」為主題的常設展，揭開百年大宅第的歷史價值。邱家第24代的子孫邱文英與妻子邱詹順招，和女兒邱秋伶今重回老宅，看到老宅保存完整，回想起昔日生活點滴，相當感動。

屏東縣府文化處長吳明榮說，「邱姓河南堂忠實第」修復工程主要屋脊、屋面瓦作整修、牆體補強、排水系統改善、牆面粉刷，並找來傳統工藝匠師彩繪、泥塑及木構件等工藝裝飾修復。邱宅過去雖經多次修復，但都屬部分修繕，近年因天候造成淹水，以致建物受損保存不易，此次經文化部文資局核定補助1400多萬元經費，展開全區修復。

今天重新開館，邀請邱家第24代子孫81歲邱文英與妻子邱詹順招，還有女兒邱秋伶一起重回老宅，相當感動。51歲邱秋伶感動落淚，她在老宅住30多年，看到老宅保存完整，想起以前生活點滴，哪個房間是誰住，歷歷在目。

毗鄰中正國中的邱宅，是六堆抗日大總理邱鳳揚次子邱元壽家族的宅第，建於1915年、1918年完工，是一座橫向開展的二堂二橫的合院屋，在保留的過程中曾一度面臨險被拆除的命運，後經多方人士奔走努力，2000年整修改設為鄉土藝術館，2003年間，屏東縣政府登錄為歷史建築。

邱姓河南堂忠實第整棟建築外觀密實嚴謹，內部雕飾細緻精巧，鮮明紅瓦搭配樸實的洗石子墻，樑柱間精雕細琢的木構件、交趾陶牆飾與屋脊剪黏，為向來樸實傳統客家建築，增添華麗的裝飾風格，成為建築特色， 獲文化部譽為「南台灣客家建築之精品」。

重新開館的邱姓河南堂忠實第，象徵地方客家文化的展現，更承接文化傳承與教育推廣的使命，文化處也透由梳理在地歷史故事及生活軌跡的調查與採集之後，以「火燒庄頭的故事」為主題，為活化運用已逾二十年的老宅第，延續並傳達傳統工藝之美與新生。