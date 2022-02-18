疫情因素 台積電高煉廠設廠環評延3月初舉行

台積電將進駐中油高煉廠舊址，高市府環保局表示，原定2月舉行的環評會議因配合委員時間延後，預計3月初舉行。高煉廠第三區土地整治工作已經在複驗，預計月底收到結果。

台積電去年宣布將進駐中油高煉廠設廠，高市府積極整治高煉廠污染整治工程第3區土地，預計作為設置第1期晶圓廠用地，計畫民國111年動工、113年開始量產，並訂在近期舉行台積電設廠環評會議。

高雄市政府環保局長張瑞琿接受中央社記者電訪表示，原定2月10日舉行的環評專案小組第一次初審，需要半數以上委員出席。因為適逢過完年開工、加上北高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，可以配合會議時間的委員不到一半、無法成會，所以順延舉行，目前仍在確認時間，預計3月初召開初審。

張瑞琿也說，目前環團僅有地球公民基金會報名參加，沒有媒體報導「太多環保團體要參加」的問題；後續期程也未因延後環評會議受到太大影響。

她也表示，中油高煉廠土壤整治第3區土地已結束開挖工作、廠商已送交驗證調查結果報告，目前自行驗證調查結果看起來都還不錯，環保局也正在進行複驗，預計月底正式檢驗結果報告就會出爐。

依環保局綜合計劃科資料，全部楠梓產業園區開發環評分兩部分，先是專案小組會議，環評委員開會討論後提出建議，之後才進環評大會。

中油高煉廠土壤整治第3工區結束開挖，廠商陸續執行改善完成自主驗證，環保局將持續監控並進廠辦理土壤採樣查證作業，要求廠商依改善計畫書內容規定，做好二次污染防治措施。

高市府去年5月與中油簽約，辦理高煉廠工區土壤及地下水污染場址改善工作。高煉廠面積約176.7公頃，其中需整治污染場址面積約161.6公頃，預估整治費用約268.6億元，採分期分區整治，共分6區。其中，第3區（分甲、乙、丙3案）為第一階段整治工程，近30公頃土地是第1期晶圓廠用地。