高雄海邦橋3月底完工 前鎮到鳳山不必繞一大圈

因應高雄75期重劃區人口成長，高市府在串連前鎮與鳳山五甲地區的媽祖港橋鄰近再建海邦橋，預計今年3月底可完工，副市長林欽榮今早視察表示，海邦橋建成後，4月底接續改建媽祖港橋，已爭取到1億8 千萬經費進行橋下捷運潛盾區地質改造，未來捷運黃線開通將讓高雄路網更加完備，帶動前鎮草衙、鳳山五甲及75期重劃區發展。

鳳山五甲與前鎮草衙兩地僅一河之際，但過去經濟發展受限，前鎮區鎮海路沿線居民要就近到鳳山五甲公園運動或通學通勤時，需繞一大圈，徒增媽祖港橋壅塞，市府另考量75期重劃區人口日益增加，規畫興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，已正式命名「海邦橋」，目前施工進度達92%，完工後可串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街，解決河岸兩側居民交通需求。

工務局表示，新建的海邦橋長54.5公尺、寬16.5公尺、採場鑄鋼拱造型，工程費約1億3466萬，設置雙向汽車道、混合車道及人行道無障礙空間，109年11月動工，可望於3月23日完工。此橋通車後，4月接續改建「媽祖港橋」，考量交通流量，會採「半半施工」模式。

林欽榮今早在工務局長楊欽富、交通局長張淑娟等首長陪同下視察，指海邦橋不落墩，平接河道兩側，在缺工缺料情形下能如期完工，實屬不易。橋梁興建完成後，會以一個月時間整治媽祖橋下地質，俾利未來採潛盾型式的捷運黃線施工，捷運黃線由中央負擔1442億，路線橫跨高雄6個行政區103萬人口，再搭配延伸三多商圈支線，可連結亞洲新灣區，高市捷運路網估計在未來6、7年內完成，應不輸台北。

林欽榮說，即將改建的媽祖港橋，斥資3億多，將從15公尺拓寬為25公尺，屆時連同海邦橋開通，五甲、草衙及75期重劃區的發展指日可待。橋梁完工後，會以半年時間在各路口站崗管制車流，做好配套。