東引白馬尊王出巡遶境 全島總動員延續擺暝傳統

中央社 / 連江縣17日電

今天是東引白馬尊王出巡日，地方展開為期3天的遶境、擺暝盛事。低溫中陣頭隊伍冒雨出宮，民眾迎神接宴，全島軍民總動員，陣頭神偶也依家族傳承角色，延續地方傳統。

今天是農曆正月17日，也是東引白馬尊王出巡，東引人傳承祖先原鄉習俗，在農曆正月17至19日，會供奉神明，並舉行迎神遶境活動。

今天由門旨（司儀）在廟前宣讀出宮令，出巡隊伍浩浩蕩蕩出發，經過獅子村、中柳村、樂華村等地，由保長公、孩囝、七爺、八爺、水火將軍、馬奴、鼓板隊等組成出巡隊伍，步行島嶼遶境。

在攝氏10度低溫下，東引白馬尊王隊伍下午1時出巡，展開長達3至4小時的遶境與接宴儀式，當神明經過居民家門前，民眾排桌準備牲禮供品，並焚香迎接神明，是馬祖地區少數完整保留「接宴」習俗的島嶼。

10多年後再度返鄉擔任門旨的劉明光，不僅要為白馬大王宣讀出宮令，還要宣讀「接宴」流程，指引各家戶輪流敬獻白馬尊王。

劉明光接受中央社記者訪問表示，從小受長輩耳濡目染學習出宮令等儀式流程，再應變發揮，希望延續地方長輩傳承而下的傳統。

劉明光指出，出宮時須宣讀「眾將官，排班伺候，內外班諭到暫立，與我站堂…」等詞句，象徵整隊升堂後出發，而居民不僅要輪流扛舉遶境神偶，接宴時也以虔誠心意感謝，並向神明祈福，遶境隊伍依序分組，各組各司其職出境巡邏。

東引遶境隊伍由軍、民接力扛舉神偶，克服東引陡峭地形完成遶境，並持續傳承學習神偶姿態。東引白馬尊王廟林姓前主委接受中央社記者訪問表示，東引白馬尊王現在共分3社（等於有3組人馬），各家族會有屬於自己角色的神偶，每年輪流提供人力扛舉並學習神偶步伐、陣頭姿勢，讓陣頭得以世代傳習。

「擺暝」翻譯成白話就是「排夜」，即為夜晚排放供品祭神酬神的儀式，源自於早期中國福州一帶的農村，元宵節遊燈時會迎各境的角頭神繞境，祈求境內平安。

遶境 低溫 元宵節

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