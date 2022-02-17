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莫德納隨到隨打 屏縣明後天加開屏東、潮州火車站4場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府2/18、2/19加開莫德納疫苗隨到隨打四場次。圖／屏東縣府提供
屏東縣府2/18、2/19加開莫德納疫苗隨到隨打四場次。圖／屏東縣府提供

屏東縣近期出現本土確診個案，也催出民眾施打新冠肺炎疫苗意願，衛生局上周末在屏東火車站、潮州火車站加開莫德納疫苗施打場次，民眾施打踴躍，衛生局協調醫療團隊繼續開施打站，增加施打量能。

屏東縣衛生局長施丞貴說，疫苗量充足，提供民眾方便施打服務，2月18日星期五在寶建醫院、萬丹農會果菜市場、潮州火車站與2月19日星期六屏東火車站、潮州火車站，上午8點半到11點半，下午13點半到16點加開施打站，提供有限名額的莫德納隨到隨打服務。

衛生局指出，為確保提供民眾安全的疫苗施打及服務品質，33鄉鎮市衛生所除每周一、三、五提供1922預約平台民眾施打外，每周二、四、六則開放現場排隊限額制隨到隨打，民眾不用擔心打不到疫苗。

衛生局指出，疫苗施打相關資訊民眾可上COVID-19一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）或至衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/）查詢。

莫德納疫苗 屏東縣 COVID-19 新冠肺炎

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