屏縣首座原民遊戲場今動土 七米高百步蛇高塔溜滑梯

屏東縣府打造一鄉一特色遊戲場，屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工。有別於一般動土儀式，開場由耆老劉清勇報信、靈媒鍾碧雲祈福，動土儀式土方內的紅色木柱，改以排灣族木雕替代，邀請來義鄉工藝師塗南峰雕刻，太陽底下的人形圖象寓意「敬天敬祖」，百步蛇守護著陶壺象徵年年豐收。

縣長潘孟安說，屏東縣9個原鄉，原住民人口數6萬餘人，排灣族人口占8成，9個原住民鄉從最北的霧台到最南的滿州鄉，遊戲場選址經多方評估，決定以原住民人口數最多、位置居中，且為縣府管轄公有地，新來義永久屋基地內2塊特定目的事業用地別的空地興建，2塊基地面積約5329平方公尺。