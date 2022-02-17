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屏縣首座原民遊戲場今動土 七米高百步蛇高塔溜滑梯

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，遊戲區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，遊戲區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府打造一鄉一特色遊戲場，屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工。有別於一般動土儀式，開場由耆老劉清勇報信、靈媒鍾碧雲祈福，動土儀式土方內的紅色木柱，改以排灣族木雕替代，邀請來義鄉工藝師塗南峰雕刻，太陽底下的人形圖象寓意「敬天敬祖」，百步蛇守護著陶壺象徵年年豐收。

縣長潘孟安說，屏東縣9個原鄉，原住民人口數6萬餘人，排灣族人口占8成，9個原住民鄉從最北的霧台到最南的滿州鄉，遊戲場選址經多方評估，決定以原住民人口數最多、位置居中，且為縣府管轄公有地，新來義永久屋基地內2塊特定目的事業用地別的空地興建，2塊基地面積約5329平方公尺。

原民處長顏成仁說，新來義共融公園特色遊戲場在新來義石板屋及來義鄉立幼兒園對面，透過與族人討論，以親子工作坊匯集意見設計。第一區是特色遊戲場，包括七米高的百步蛇遊戲高塔溜滑梯、刺福球攀爬架、勇士平衡小徑、跳樁平衡木、盪鞦韆區等。第二區打造山林之丘森活區，設有太陽廣場體健設施區、部落亭、平原區等全齡休憩空間。

屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，整體完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，整體完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，遊戲區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，遊戲區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工。圖／屏東縣府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工。圖／屏東縣府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工，縣長潘孟安（右）出席動土典禮。圖／屏東縣府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工，縣長潘孟安（右）出席動土典禮。圖／屏東縣府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，公園區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，公園區完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 原住民 排灣族 溜滑梯

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