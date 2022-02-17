聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏縣首座原民遊戲場今動土 七米高百步蛇高塔溜滑梯
屏東縣府打造一鄉一特色遊戲場，屏東縣原住民鄉來義鄉特色遊戲場今動土儀式，這是全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，位在新來義部落永久屋，工程預計今年8月底完工。有別於一般動土儀式，開場由耆老劉清勇報信、靈媒鍾碧雲祈福，動土儀式土方內的紅色木柱，改以排灣族木雕替代，邀請來義鄉工藝師塗南峰雕刻，太陽底下的人形圖象寓意「敬天敬祖」，百步蛇守護著陶壺象徵年年豐收。
縣長潘孟安說，屏東縣9個原鄉，原住民人口數6萬餘人，排灣族人口占8成，9個原住民鄉從最北的霧台到最南的滿州鄉，遊戲場選址經多方評估，決定以原住民人口數最多、位置居中，且為縣府管轄公有地，新來義永久屋基地內2塊特定目的事業用地別的空地興建，2塊基地面積約5329平方公尺。
原民處長顏成仁說，新來義共融公園特色遊戲場在新來義石板屋及來義鄉立幼兒園對面，透過與族人討論，以親子工作坊匯集意見設計。第一區是特色遊戲場，包括七米高的百步蛇遊戲高塔溜滑梯、刺福球攀爬架、勇士平衡小徑、跳樁平衡木、盪鞦韆區等。第二區打造山林之丘森活區，設有太陽廣場體健設施區、部落亭、平原區等全齡休憩空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言