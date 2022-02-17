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屏東枋寮愛文芒果「酥花」災損 新埤金煌芒果也躲不過
立委莊瑞雄本月8日勘查枋寮、枋山和獅子鄉愛文芒果「酥花」災情後，新埤鄉盛產的金煌芒果也因授粉期遇大雨受到嚴重損害，莊今天下午偕同農糧署南區分署長羅正宗、高雄區農改場副場長吳志文、副研究員李雪如、新埤鄉長林志成，針對新埤鄉金煌芒果「酥花」情況會勘，希望農委會能夠給予農民相關輔導與補助，減少農民損失。
莊瑞雄說，農曆過年前連日下雨，造成屏東各地的芒果與洋蔥災損嚴重；芒果樹授粉著果期，遇到下雨頻率高，會造成芒果授粉不易，且大雨會造成落花、落果、不結果，農作物自然就會產生重大的損害，災損嚴重，8日勘查枋寮、枋山和獅子鄉愛文芒果「酥花」災情後，今天發現新埤鄉盛產的金煌芒果，也因授粉期遇大雨受到嚴重損害。
他說，守護農民生計，避免農民心血白費，是他一直都在努力跟關注的議題；延遲性災損在極端氣候天氣下對屏東農業產生嚴重影響，可能會使農民血本無歸；農委會除應該積極研究對策，更應該針對延遲性的災損放寬認定標準，提供農民適當的救助，也會持續與農委會、農糧署保持聯繫，持續關心包括災損的補助狀況。
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