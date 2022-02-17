屏東枋寮愛文芒果「酥花」災損 新埤金煌芒果也躲不過

立委莊瑞雄本月8日勘查枋寮、枋山和獅子鄉愛文芒果「酥花」災情後，新埤鄉盛產的金煌芒果也因授粉期遇大雨受到嚴重損害，莊今天下午偕同農糧署南區分署長羅正宗、高雄區農改場副場長吳志文、副研究員李雪如、新埤鄉長林志成，針對新埤鄉金煌芒果「酥花」情況會勘，希望農委會能夠給予農民相關輔導與補助，減少農民損失。

莊瑞雄說，農曆過年前連日下雨，造成屏東各地的芒果與洋蔥災損嚴重；芒果樹授粉著果期，遇到下雨頻率高，會造成芒果授粉不易，且大雨會造成落花、落果、不結果，農作物自然就會產生重大的損害，災損嚴重，8日勘查枋寮、枋山和獅子鄉愛文芒果「酥花」災情後，今天發現新埤鄉盛產的金煌芒果，也因授粉期遇大雨受到嚴重損害。