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「醫院一年省260萬電費」 高市住商節電率居六都之冠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府經發局推動節能服務及宣廣，110年住商節電率是六都第一。圖／高市經發局提供
高雄市政府經發局推動節能服務及宣廣，110年住商節電率是六都第一。圖／高市經發局提供

高雄市推「住商節電計畫」，高雄市立小港醫院、中山大學、高雄郵局、義大皇家酒店等機構加入能源技術服務（Energy Service Companies，簡稱ESCO），一年節電累計超過350萬度，其中醫院年省260萬電費，效果十分顯著。市府經發局指出，高市獲經濟部夥伴計畫110年評鑑優等肯定，住商節電率名列六都第一。

「住商節電計畫」是針對住商部門辦理的節電推廣活動，高市府從2020年開始推動，今年持續在校園及商圈辦節能推廣活動，鼓勵旅館業、機關及大專院校申請參與。

小港醫院、中山大學、高雄郵局、義大皇家酒店獲得補助，總共省電350萬度，醫療機構與校園節電效益最為顯著。經發局公用事業科指出，用電設備改善是促成節電的最大功臣，雖然成本不低，但在政府補助下，申請機構約3至4年時間可攤平成本，以首批申請件數分析，小港醫院屬於24小時用電機構，平均一年可省260萬電費，成效可觀。

局長廖泰翔表示，今年經發局仍將規劃多元化節能宣導活動，上月在鹽埕堀江商圈邀請明華園日字團演出歌仔戲，以傳統戲曲唱演方式宣導節能知識，近600人次觀看；今年繼續針對校園及商圈辦節能推廣活動，並前往旅館業、機關和大專院校宣導及說明，推動更多住商部門參與節能減碳。

節電 中山大學 高雄市

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