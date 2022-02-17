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金大與農試所合作開發「金門版乖乖」 洛神麥菓獲好評

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大與農試所合作開發「金門版乖乖」 ，採用冷凍乾燥技術，將洛神花乾燥粉末，噴覆於小麥膨發餅乾上。記者蔡家蓁／攝影
金大與農試所合作開發「金門版乖乖」 ，採用冷凍乾燥技術，將洛神花乾燥粉末，噴覆於小麥膨發餅乾上。記者蔡家蓁／攝影

金門近2年遭遇大旱，不怕缺水的洛神花生長的很好，金門農業試驗所與金門大學食品科學系合作，研發「洛神麥菓」及「洛神淺漬蘿蔔」2項創意加工產品。其中，「洛神麥菓」被譽為是「金門版的乖乖」，農業試驗所所長楊慧明指出，希望將研發成果技轉給在地業者，透過加工利用，解決季節性農產品過剩，創造更多特色產品。

楊慧明表示，洛神花耐旱能力非常強，平時不需要澆水過勤，算是很好照顧，富含豐富的花青素、果膠、果酸及維生素C、β-胡蘿蔔素、維他命B1、B2，而洛神花在金門夏季生長勢良好、產量高，目前主要用途作為蜜餞、鮮食或飲品使用。

金門大學食品科學系副教授李欣玫表示，這是配合金門縣農業試驗所的「金門縣農產業行銷暨休閒農業推廣計畫」，辦理「洛神花加工及伴手研發計畫」，希望促進金門農產業多元加工利用，讓不論是飲用或入菜都受到廣泛使用的洛神花，能與金門本地農特產品結合，研發出金門特色農產品。

李欣玫提及，「洛神麥菓」被稱作「金門版乖乖」，主要採用冷凍乾燥技術，將洛神花進行乾燥生產洛神花凍乾粉末，保留其原來的香氣並作為商品加工時著色的天然色素來源。利用金門在地生產的小麥，進行洛神花口味小麥膨發食品研發，以覆膜方式將洛神花粉、巧克力噴覆於小麥膨發餅乾上。

另外，洛神花經糖醋及鹽等醃漬為洛神花醬後，在冬季蔬菜如金門蘿蔔大量上市時節，以淺漬方式進行醃漬，做成「洛神淺漬蘿蔔」。楊慧明說，因洛神淺漬湯汁不會太鹹，也可加水作成洛神飲品食用。

歡迎對兩項產品有興趣的業者或青農踴躍洽詢技轉或相關事宜，洽詢電話082-332074。

金門農業試驗所與金門大學食品科學系合作研發「洛神麥菓」及「洛神淺漬蘿蔔」2項創意加工產品，大受好評。記者蔡家蓁／攝影
金門農業試驗所與金門大學食品科學系合作研發「洛神麥菓」及「洛神淺漬蘿蔔」2項創意加工產品，大受好評。記者蔡家蓁／攝影
金門農業試驗所與金門大學食品科學系合作研發「洛神麥菓」及「洛神淺漬蘿蔔」2項創意加工產品，農試所長楊慧明（右）、金門大學食品科學系副教授李欣玫（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金門農業試驗所與金門大學食品科學系合作研發「洛神麥菓」及「洛神淺漬蘿蔔」2項創意加工產品，農試所長楊慧明（右）、金門大學食品科學系副教授李欣玫（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

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