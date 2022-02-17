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全國首座排灣族特色遊戲場 新來義共融公園動土

中央社 / 屏東縣17日電

全國首座以排灣族文化意象設計的特色遊戲場，新來義共融公園今天舉行開工動土儀式，遊戲場內有百步蛇遊戲高塔、刺福球攀爬架，充滿濃濃排灣族風味，工程將於8月底完工。

今天動土儀式開場由耆老報信、靈媒祈福，動土儀式中土方內的紅色木柱，改以排灣族木雕替代，木雕中的太陽下人形圖象寓意「敬天敬祖」，百步蛇守護陶壺則象徵年年豐收，由來義鄉知名工藝師塗南峰雕刻。

儀式由縣長潘孟安率領原住民鄉族人進行，以排灣族祈福儀式祈求工程順利圓滿。潘孟安說，屏東縣有9個原住民鄉，原住民人口數有6萬餘人，排灣族人口占8成。

他說，9個原住民鄉從最北的霧台鄉到最南的滿州鄉，遊戲場的選址經多方評估，最終決定在新來義永久屋基地內興建，這裡原住民人口數最多、位置居中，2塊基地面積約5329平方公尺，整個工程新台幣3000萬，以縣款支應。

原民處長顏成仁表示，遊戲場以2大主題為特色，分別是排灣族文化元素百步蛇及人神盟約祭（5年祭）刺福球，透過與族人討論，並以親子工作坊匯集意見設計，第1區為特色遊戲場，包括百步蛇遊戲高塔、刺福球攀爬架、勇士平衡小徑、跳樁平衡木、盪鞦韆區等。

第2區則打造為山林之丘森活區，設有太陽廣場體健設施區、部落亭、平原區等全齡休憩空間。

排灣族 原住民 百步蛇

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