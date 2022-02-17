澎檢查多起非法傾棄廢棄物 賴峰偉籲勿心存僥倖
澎湖亂倒垃圾嚴重，澎湖地檢署檢察官吳巡龍在年前一口氣查到43件，依法開罰，澎湖縣長賴峰偉今天呼籲民眾要愛惜家園，勿心存僥倖亂丟垃圾或非法傾棄廢棄物，以免誤觸法網重罰。
澎湖縣政府發布新聞指出，澎湖地檢署檢察官吳巡龍在農曆年前，率岸巡、憲兵、刑警大隊、馬公、白沙分局所組環保案件聯合查察小組查察非法傾棄廢棄物，在縣內12處髒亂點共查獲43件亂丟垃圾案，環保局依違反廢棄物清理法開罰，其中有6件疑似事業單位所涉刑事部分，則由警方依法偵辦。
賴峰偉呼籲，乾淨清新環境需要全民一起共同維護，但仍有貪圖便利，便宜行事的不守法分子，隨意將居家垃圾棄置偏僻道路草叢旁，破壞環境景觀。
縣府表示，澎湖環保案件聯合查察小組此次查察非法傾棄廢棄物，包括全縣12處僻境、土石坑、窪地43件非法傾棄廢棄物的事業單位及亂丟垃圾民眾，違者分別裁處新台幣4000元起，事業單位則1萬元，累犯者都會依次加重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言