澎檢查多起非法傾棄廢棄物 賴峰偉籲勿心存僥倖

澎湖亂倒垃圾嚴重，澎湖地檢署檢察官吳巡龍在年前一口氣查到43件，依法開罰，澎湖縣長賴峰偉今天呼籲民眾要愛惜家園，勿心存僥倖亂丟垃圾或非法傾棄廢棄物，以免誤觸法網重罰。

澎湖縣政府發布新聞指出，澎湖地檢署檢察官吳巡龍在農曆年前，率岸巡、憲兵、刑警大隊、馬公、白沙分局所組環保案件聯合查察小組查察非法傾棄廢棄物，在縣內12處髒亂點共查獲43件亂丟垃圾案，環保局依違反廢棄物清理法開罰，其中有6件疑似事業單位所涉刑事部分，則由警方依法偵辦。

賴峰偉呼籲，乾淨清新環境需要全民一起共同維護，但仍有貪圖便利，便宜行事的不守法分子，隨意將居家垃圾棄置偏僻道路草叢旁，破壞環境景觀。

縣府表示，澎湖環保案件聯合查察小組此次查察非法傾棄廢棄物，包括全縣12處僻境、土石坑、窪地43件非法傾棄廢棄物的事業單位及亂丟垃圾民眾，違者分別裁處新台幣4000元起，事業單位則1萬元，累犯者都會依次加重。