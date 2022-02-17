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高市消防再添生力軍 優良工作幼犬最快2年出勤

中央社 / 高雄17日電

有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找出2隻取自日本優良狼犬基因幼犬，昨天正式捐贈給高市消防局，期望最快2年通過測驗出勤，藉專業血統為震災搜救貢獻。

高雄市政府消防局今天上午發布新聞稿指出，岡山獅子會有鑑優良工作犬幼犬取得不易，特地找尋亞洲地區血統優良的工作犬幼犬，捐贈的2隻幼犬血統取自日本RDTA救助犬訓練士協會理事長村瀨英博的狼犬，體魄一流且基因中帶有膽識、動能極佳。

消防局指出，岡山獅子會昨天正式捐贈2隻幼犬給市府，期盼藉由這次工作犬幼犬捐贈，以優秀血統提升消防局馴犬成就，也期待精心培養的搜救犬能在震災出勤時做出貢獻，成為高雄市民的驕傲。

消防局說明，搜救犬須從小開始培養，從出生後開始的每一天都是訓練的黃金階段，犬隻從小就需開始培養對人的親和、對聲音環境的膽識，地形的訓練及瓦礫的搜索訓練等，以培養幼犬健全快樂的身心。具有優良血統的工作犬投入培訓，期望最快2年可以通過測驗，正式出勤。

幼犬 獅子會

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