鳳山曹公圳打造流光之路 賞燈兼逛街吃美食

「2022台灣燈會在高雄」遍地開花，高雄鳳山衛武營是主場地之一，另在黃埔新村辦黃埔夜燈祭，中華夜市商圈附近的曹公圳也透過竹編燈具營造圳燈之流，結合曹公廟、平成砲台、中華街美食小吃等鳳山記憶打造意象燈飾作品，即日起展至2月28日止。

台灣燈會在愛河灣與衛武營雙主場進行，主燈也位在衛武營燈區，另在旗山、岡山、林園、大寮、美濃等地也有燈會場域。以捷運站來說，從台灣燈會主場衛武營站、鳳山站再延伸至大寮站，站站都有不同特色。

曹公圳蜿蜒流過鳳山市區，中華街夜市商圈旁的水圳步道適合居民休閒散步。迎接今年燈會活動，市府以傳統竹編花燈裝置在水面上，入夜後，高低落差多層次的燈光映照在水圳上方，從中華街夜市到曹公廟打造出一條流光之路。