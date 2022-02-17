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鳳山曹公圳打造流光之路 賞燈兼逛街吃美食
「2022台灣燈會在高雄」遍地開花，高雄鳳山衛武營是主場地之一，另在黃埔新村辦黃埔夜燈祭，中華夜市商圈附近的曹公圳也透過竹編燈具營造圳燈之流，結合曹公廟、平成砲台、中華街美食小吃等鳳山記憶打造意象燈飾作品，即日起展至2月28日止。
台灣燈會在愛河灣與衛武營雙主場進行，主燈也位在衛武營燈區，另在旗山、岡山、林園、大寮、美濃等地也有燈會場域。以捷運站來說，從台灣燈會主場衛武營站、鳳山站再延伸至大寮站，站站都有不同特色。
曹公圳蜿蜒流過鳳山市區，中華街夜市商圈旁的水圳步道適合居民休閒散步。迎接今年燈會活動，市府以傳統竹編花燈裝置在水面上，入夜後，高低落差多層次的燈光映照在水圳上方，從中華街夜市到曹公廟打造出一條流光之路。
觀光局指出，水圳上布置燈飾作品「吉姆去旅行」，命名緣由是因為鳳凰山舊稱雞母山，結合鳳山曹公廟及美食小吃等意象打造Q版吉姆圖像燈箱，象徵守護鳳山人的吉祥物，照亮中華夜市商圈招牌；中華夜市被部落客視為美食天堂，分布雪花冰、鹹酥雞、雞絲飯、古早味麵店、煎餃及愛玉冰等CP值高的美味小吃
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