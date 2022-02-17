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中油大林煉油廠員工確診 調整輪班產能未受影響

中央社 / 高雄17日電

中油大林煉油廠昨天有3名員工確診COVID-19，召回2300名員工篩檢。中油今天表示，已調整輪班，維持正常營運，產能未受影響；高市府也持續對其餘員工進行採檢。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，中油大林煉油廠有3名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），與高雄14日新增的確診個案「老江紅茶牛奶」員工及鳳山家庭群聚案有關，並已召回煉油四廠2300名員工篩檢。

中油發言人張宗瑞今天接受中央社記者電訪表示，目前有員工確診的12蒸餾工廠C組已整組停班，其餘員工採分艙分流、於宿舍隔離；並將同廠區班表由原來的4班3輪、每班8小時，調整為3班2輪、每班12小時以維持正常營運，產能未受影響。

張宗瑞也說，已經啟動退休人員支援機制的前置安排，徵詢近2、3年同廠區退休人員的意願，若有需要會安排較熟悉操作的退休人員支援，後續將視篩檢結果規劃，但也會盡可能以現有人力維持產能。

高雄市政府衛生局今天告訴中央社記者，已安排員工在前來上班時採檢，部分人員因未在廠、或排班關係，今天上午仍在陸續採檢。篩檢人數與結果下午將一併在防疫會議會後記者會上公布。

根據高雄市政府資料，已針對中油大林煉油廠分3區擴大匡列篩檢，其中第1圈紅區包括第12蒸餾廠員工52人居家隔離；第2圈黃區為其餘員工，約匡列自主健康管理50人；第3圈一般區是12蒸餾工廠的員工同住家屬，自主健康管理153人。統計至昨天下午，採檢結果都是陰性。

中油 居家隔離 健康管理

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