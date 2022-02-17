大假日塞車噩夢至少30年 台1線水底寮外環道2025年完工

每逢大假日就塞的台1線屏東枋寮鄉水底寮路段，交通部列為全台公路四大壅塞熱點之一，公路總局規畫興建外環道打通交通瓶頸，交通部將採長約4公里的東環線路廊，核定5.8億工程經費，原定2026年完成，枋寮鄉長陳亞麟日前會勘時反映地方需求急切，公路局評估多為農地、少拆遷且無需環評，今年底開工後，可望提前至2025年底完工，隔年春節前通車。

由於國道3南州和林邊交流道南下台東、恆春半島車流，經台1線及台17線後在台1線枋寮鄉水底寮段匯集，每逢大假日還要實施調撥車道疏解，被居民視為交通噩夢；公路總局前年啟動水底寮路段外環道工程可行性評估，規畫原線高架、東外環和西外環線3方案，東外環線為一般道路工程，可串連部分既有道路，交通部去年決定採該段路線，今年底完成工程設計和發包。

「枋寮居民每逢大假日要外出就頭痛，至少30年了！」枋寮鄉長陳亞麟說，東外環路網路線是從省道台1線屏南工業區以南岔出，延水底寮聚落東側而過，並串接重要的中華路、建興路及三民路，最後在台1線博愛橋附近接回台1線，紓解大假日車流外，也可串起水底寮及枋寮鬧區的交通及觀光，徵收拆遷少又免環評，盼公路局加速施工，盡早給遊客和枋寮人一條快速便利又安全的回家路。