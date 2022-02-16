爭取離島居民權益 金馬澎將串連制定離島基本法

金門縣政府今天表示，為落實憲法增修條文對離島居民權益的保障規定，縣府研擬「地方制度法第7條之4」修正草案，將串連澎湖、連江2縣共同爭取，明定授權制定離島基本法，同時，在基本法未制定通過前，應由行政院訂定特別保障法規命令，以符憲法增修條文保障金馬澎地區人民基本權利。

金門縣政府表示，目前關於離島居民權益保障的特別法規，僅有「離島建設條例」，欠缺像原住民族或客家族群有完整的保障體系法制，適用「離島建設條例」的縣市也非限金門、連江、澎湖三縣，亦包含台東縣及屏東縣，單僅「離島建設條例」，對離島三縣之地方建設及居民權益保障，助益實屬有限。

而去年12月24日，執政黨團提出「地方制度法第4條」修正草案，將現行人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市之限制條件允以放寛；另外，彰化縣也因人口達到符合升格直轄市條件，正式向內政部提出改制計畫，縣市合併升格議題，再度引發社會諸多討論。

據了解，對憲法增修條文第10條第12項後段明定對「澎湖、金門及馬祖地區人民之特別保障」則未見討論。在今年的1月8日縣府辦理縣政顧問請益座談會，有顧問建議修正「地方制度法」，以擴大保障離島居民的權益，縣長楊鎮浯相當贊同，指示縣府同仁積極處理。

縣府指出，爭取離島居民權益不能等，為爭取時效，修正草案內容已先洽連江縣、澎湖縣政府取得共識，近期更將邀請陳玉珍、楊曜、陳雪生3位離島選區立法委員，以及連江縣、澎湖縣政府首長共同研商，期盼能儘速將修正草案送進立法院並修法通過。