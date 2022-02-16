台南三井OUTLET試營運8天 搶先體驗湧人潮

日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK，今天開始試營運8天，業者雖低調未對外宣傳，仍吸引許多民眾前往，警方鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

MITSUI OUTLET PARK今天中午12時開始試營運，開門前就有民眾在門口排隊，其中有許多人拿起手機錄影、拍照，記者現場觀察，業者調派交通指揮人員在附近路口及停車場入口處疏導交通，交通動線還算順暢。

商場內部首次對外公開，有人專程從高雄駕車前來，也有搭乘高鐵的旅客順道走過馬路來感受一下商場氛圍，多數民眾先四處觀看商場內的設施及櫃位，美食區也很快就有民眾點餐消費，商場公告場內嚴禁邊走邊吃，餐飲區設置透明隔板，降低病毒傳播風險。

三井不動產集團對試營運一事相當低調，僅強調預定於25日開幕，而據入口處張貼的公告指出，從今天起到23日試營運8天，24日休館1天，25日正式開幕。

針對MITSUI OUTLET PARK試營運，台南市政府交通局規劃替代道路供用路人選擇，轄區的台南市政府警察局歸仁分局也針對商場開幕規劃交通疏導勤務，並呼籲民眾若遇交通管制，應配合交通疏導人員指揮，可多利用大眾運輸工具前往購物。