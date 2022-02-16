走訪眷村裡的燈會 高雄黃埔新村夜燈祭

2022臺灣燈會在高雄，為讓高雄各特色區域能呈現多元燈節體驗，高市觀光局將地方燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、林園、大寮捷運站，及鳳山黃埔新村。在鳳山規畫全台第一個眷村內的燈會，將日式老宅眷村聚落，融合眷村的記憶空間。展區每天下午5點至晚上10點亮燈，持續至2月底。

展區以黃埔新村中軸道兩旁、東巷弄為主要策畫展區，主題燈座包含「華燈初上-蛻變」，收集了眷村在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，讓民眾體驗早期眷舍情境。「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。

一進到村里在東一巷西側空地「林叔旺伯」作品，夜間點亮後更是可愛溫馨，也是最受小朋友及網美喜愛的打卡拍照聖地。而在中軸道兩側人行道設置的作品「來坐 · 來坐」，結合傳統雕花、黃埔新村在地意象，加入投射燈光影效果，以及運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈、燈籠彩繪吊掛布置村里巷弄空間，走進村裡隨處都是不能錯過的拍照絕佳點。