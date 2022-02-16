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走訪眷村裡的燈會 高雄黃埔新村夜燈祭

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
黃埔新村東巷掛滿彩繪燈籠。圖／高市觀光局提供
黃埔新村東巷掛滿彩繪燈籠。圖／高市觀光局提供

2022臺灣燈會在高雄，為讓高雄各特色區域能呈現多元燈節體驗，高市觀光局將地方燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、林園、大寮捷運站，及鳳山黃埔新村。在鳳山規畫全台第一個眷村內的燈會，將日式老宅眷村聚落，融合眷村的記憶空間。展區每天下午5點至晚上10點亮燈，持續至2月底。

展區以黃埔新村中軸道兩旁、東巷弄為主要策畫展區，主題燈座包含「華燈初上-蛻變」，收集了眷村在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，讓民眾體驗早期眷舍情境。「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。

一進到村里在東一巷西側空地「林叔旺伯」作品，夜間點亮後更是可愛溫馨，也是最受小朋友及網美喜愛的打卡拍照聖地。而在中軸道兩側人行道設置的作品「來坐 · 來坐」，結合傳統雕花、黃埔新村在地意象，加入投射燈光影效果，以及運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈、燈籠彩繪吊掛布置村里巷弄空間，走進村裡隨處都是不能錯過的拍照絕佳點。

觀光局表示，來到鳳山可來場古城文化巡禮，遊客可走訪古蹟鳳山龍山寺、鳳山縣城東便門、東福橋及鳳儀書院、歷史建築原臺灣總督府農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗支所等。還可以到周邊鳳山兵仔市場、中華街觀光夜市品嘗在地小吃美食、特色餐廳。

主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座。圖／高市觀光局提供
主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座。圖／高市觀光局提供
處處可見運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈布置村里巷弄空間。圖／高市觀光局提供
處處可見運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈布置村里巷弄空間。圖／高市觀光局提供
「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾拍照。圖／高市觀光局提供
「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾拍照。圖／高市觀光局提供
民眾喜愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。圖／高市觀光局提供
民眾喜愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。圖／高市觀光局提供
「來坐 · 來坐」作品結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。圖／高市觀光局提供
「來坐 · 來坐」作品結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。圖／高市觀光局提供

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