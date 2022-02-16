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高雄不知何處賞櫻？ 桃源拉芙蘭里秘境曝光
高雄市桃源區寶山二集團櫻花公園櫻花花瓣陸續掉落，拉芙蘭里位於南橫公路102.2公里處的秘境櫻花園接續綻放。拉芙蘭里長吳光宇表示，這片櫻花園由他種下500多棵櫻花樹，邀請遊客到天池返程時到拉芙蘭里走走。
賞櫻季來臨，寶山二集團櫻花公園已接近尾聲，想看櫻花的遊客除了往北追櫻，高雄另有處秘境可供參考。吳光宇表示，為吸引遊客到拉芙蘭里參觀，促進在地觀光發展，他7、8年前自掏腰包，在自家地上種植500多棵櫻花樹，其中約有8成為八重櫻，每年櫻花季的花況都很好，但因缺少宣傳，加上今年才開放入園參觀，成為要到天池遊客路過才會發現的「秘境」。
吳光宇說，目前櫻花已接近滿開，即使天氣逐漸回暖也不影響花況，預計2月28日以前都能看到整片桃紅色的櫻花盛景，因台20線梅山口至天池路段有管制，他建議，遊客可先走訪天池，接近傍晚回程再到櫻花園走走，可看見櫻花與夕陽相呼應的美景，遊客如想支持在地產業，於櫻花園入口處設有樂捐箱。
吳光宇表示，桃源區前往拉芙蘭里的明霸克露橋去年8月因強降雨遭沖斷，今天從涵管便道改行臨時鋼便橋，隨著施工單位的努力，梅山口往天池段也於過年期間開放管制通車，近期山區降雨機率較低，正是上山觀光的好時機，邀請遊客趁此機會到訪。
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