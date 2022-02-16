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屏菸1936文化基地25日開幕 退休員工返舊地:感傷又高興

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，保留相關機具，這是現今唯一廠區內還可以操作的機具。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，保留相關機具，這是現今唯一廠區內還可以操作的機具。記者劉星君／攝影

歷時3年再造，屏菸1936文化基地將在2月25日開幕，重啟後的屏菸以沈浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，感受屏東產業與文化底蘊，縣府文化處長吳明榮說，屏東菸葉廠以文化基地再造重生，4.2公頃園區分兩階段開放，菸葉館、客家館、8、9號倉庫（大武山特展）及10號倉庫（故宮特展）四大館搶先開放。

吳明榮說，占地面積1300坪屏東菸葉館，是台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，不但重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展的脈絡。

縣府今帶領媒體搶先看屏菸1936文化基地開放的四大館舍，並邀請屏菸退休老員工回到菸廠，農務課長80歲韓清峰感慨說，他在屏東菸葉廠工作39年，民國2002年底因種種原因奉命關廠，之後在內埔菸廠退休。

韓清峰說，離開屏東菸葉廠20年，如今再回到這裡，「感傷又高興」，這裡見證屏東菸葉廠興衰，民國51年，屏東種菸面積高達3218.7公頃是當時台灣最大的菸區，也是台灣四個菸葉廠最大菸廠。每年3到6月是菸葉生產收購季節，農務課要派技術人員到高屏兩區收購。

韓清峰說，菸葉廠關掉時，心情很不好，20年後，如今變成屏菸1936文化基地，讓屏東菸葉廠再造歷史，讓更多人認識菸葉產業。

文化處指出，第一階段開放四大館，菸業館、客家館、8、9號倉庫（大武山特展）與10號倉庫（故宮特展），屏東客家館以沈浸式互動展將客家文化、客家思維與其他文化充分融合，常設展呈現六堆的文化印記與精神。

8、9倉庫特展以「屏東大武山」為主題，分六大展區，結合360度與540度沉浸投影、香氛森林、藝術光雕秀、全息投影及環形光影劇場等多種藝術、創意與科技轉化手法，帶領觀者展開「登大武山」的探險歷程，在山林氣息圍繞下，讓人彷若置身北大武高點遠眺。

文化處指出，25日開幕邀請優人神鼓舞者融合歷史場域，穿梭於屏東菸葉館，透由鼓聲與肢體詮釋，展現屏菸歷史與藝術的再生新意涵。

園區開幕後至3月底開放1個月免費入場，每周末的開幕市集，集結各類美食、手作小物、街頭藝術等。 除週一休館，開館時間每日上午9時至晚上10時；館舍平日上午9時到下午6時，周五至周日上午 9時到晚上9時，為管制館內人流，平日開放4個時段，假日5個時段，每個時段上限600人，可上屏菸1936官網及臉書查詢。

吳明榮說，未來第二階段有原民館、縣立美術館、典藏庫房、兒童探索館、文化資產建材庫房，打造品牌化的屏東博物館群，預計年底前開放。

屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，今邀請菸廠退休農務課長80歲韓清峰（左）、物料課賴松珍（右），回到菸廠，見證菸廠的興衰。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，今邀請菸廠退休農務課長80歲韓清峰（左）、物料課賴松珍（右），回到菸廠，見證菸廠的興衰。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，今天邀請菸廠員工80歲韓清峰現場分享，他在菸廠39年，見證菸廠的興衰。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，今天邀請菸廠員工80歲韓清峰現場分享，他在菸廠39年，見證菸廠的興衰。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地將在2月25日正式開幕，重啟後的屏菸以沈浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地將在2月25日正式開幕，重啟後的屏菸以沈浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，民眾可以走上菸廠貓道，發現菸廠特有的山形窗。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展，民眾可以走上菸廠貓道，發現菸廠特有的山形窗。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的菸葉館，帶領大家認識菸葉產業發展。記者劉星君／攝影

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