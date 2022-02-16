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金門慈堤木棧道華麗變身 彩虹步道成打卡新熱點
金門又有新的打卡景點！金寧鄉湖下海堤至慈堤海岸線，為金寧鄉重要之觀光景區，沿海設置的挑高木棧道設施，不少遊客喜歡到此一遊，將金門大橋的美景盡收眼前，金寧鄉公所近期將棧道的欄杆漆上繽紛的七彩顏色，化身為彩虹步道，成為最近的打卡新熱點，不少人都專程到此趕流行拍照PO文。
金寧鄉公所表示，湖下海堤延伸到慈堤的木棧道，自民國93年間施建至今，總長度162公尺原木材質之棧道已多處毀損，經金寧鄉公所每年定期檢修補強，維修經費頗高。為維使用之安全性，及提升觀光服務品質，報請縣府工務處辦理會勘，發現棧道多處劣化蛀蝕，影響使用安全，在積極爭取相關經費後，著手進行修繕。
據了解，鄉公所將原有RC橋墩保留沿用，既有損壞木欄杆改為鍍鋅烤漆金屬欄杆，並與底層新設鍍鋅型鋼結構焊接與螺栓固定，整體結構更加安全穩定，能長久耐受海邊嚴酷之侵蝕環境；木棧道則採用複合型材料，使用原木材料經固化處理後，可提高強度、避免腐朽、減少裂縫，並保留木頭原有韌性與表面自然質感，兼具安全、美觀、耐候性、耐久性及低維護性。
金寧鄉長楊忠俊表示，此段木棧道為連結湖下海堤與慈堤區域之重要設施，也是西海岸觀景休憩步道的重點動線，每日清晨或黃昏時刻皆有眾多地方居民前往散步運動與休憩，平日也有不少的遊客前往觀光，經變身為彩虹步道後，因鄰近金門大橋、慈湖、慈堤、海岸線等優越地理位置，未來將成為金寧地區熱門觀光景點之一。
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