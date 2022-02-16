明霸克露橋臨時便道今起改走鋼便橋 路段更平穩、安全

高雄市桃源區台20線93至98公里處明霸克露橋臨時便道配合鋼便橋橋基保護設施及河道整理工程，今天中午12時起改行駛短期鋼便橋，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，後續將滾動調整通行路線。

明霸克露橋去年8月7日遭土石流沖擊，部分橋面版流失、前端引道也遭土石掩埋，甲仙工務段短期先於玉穗溪施作涵管便道，後續進行鋼便橋工程，避免大雨沖刷再度出現路斷情況。

甲仙工務段表示，目前短期鋼便橋主體結構已完成，經台電公司及中華電信協助完成鋼便橋周遭電力及光纖布設，便於設置照明及監視設備，另外最近也將完成鋼便橋交通警示設施，引導用路人通行。

甲仙工務段長陳正偉表示，鋼便橋持續進行橋基保護設施及河道整理，為減少施工動線與用路人通行路線交織，今天中午12時起從涵管便道改走短期鋼便橋，目前通行狀況一切順利。

有民眾今天前往勤和里訪友，行經鋼便橋，他表示，鋼便橋路面與涵管便道相比較平穩，下雨時也比較安全，不用擔心上游下雨會造成下游土石流封路，鋼便橋主要沿著山壁通行，橋寬可會車，但因鋼便橋還未施作完畢，限速30公里。