日本仙北市隔海送暖 募資35萬日圓捐城中城災戶

日本秋田縣仙北市與高雄市是馬拉松友好城市，每年透過馬拉松活動交流，去年高雄發生城中城大火事件，市長田口知明及仙北市國際交流協會更募集35萬日圓捐助城中城受災戶。

高雄市運發局今天發布新聞稿表示，日本秋田縣仙北市為高雄馬拉松友好城市，雙方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年透過仙北田澤湖馬拉松與高雄富邦馬拉松密切交流，雖然這2年高雄富邦馬拉松因疫情停辦，來自仙北市的溫暖仍源源不絕。

運發局表示，高雄市與日本秋田縣仙北市自2017年開始馬拉松交流，前市長門脇光浩對雙方馬拉松交流表達高度支持，不僅親自到訪高雄邀請參加田澤湖馬拉松，更多次派出副市長率團參與高雄市馬拉松，雙方更於2019年簽署合作備忘錄，正式成為馬拉松友好城市。

自2020年全球爆發疫情後，雙方馬拉松賽事均無法舉辦，但仙北市役所人員還是透過拍攝照片、影片及線上互動等方式，為彼此加油打氣、傳遞祝福。

運發局表示，去年高雄發生城中城大火事件，仙北市長田口知明、市役所人員及仙北市國際交流協會更發起募款活動，募集超過35萬日圓捐款給城中城受災戶，跨海匯入來自仙北市民的溫暖友情。

高雄市運發局長侯尊堯也親自寫信感謝田口知明、門脇光浩、市役所、仙北市國際交流協會及所有仙北市民的溫情協助，期許未來疫情結束後，雙方能夠更緊密熱絡交流，建立更多元的合作關係。

運發局表示，睽違2年未舉辦的高雄富邦馬拉松，今年規劃於10月萬聖節前夕舉辦，雖然今年雙方互訪機會不大，但仍會透過線上方式讓仙北市及所有與高雄友好的日本馬拉松城市共同參與活動，也邀所有市民一同參與。