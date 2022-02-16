澎湖花火節滿20歲 邀民眾一起來踩街

「澎湖國際海上花火節」今年邁入20週年，澎湖縣政府在花火開幕秀前推出「花火20 陪你遊行」活動，今明2天分別舉辦實體與線上說明會，歡迎各界籌組踩藝團，一起逗鬧熱，掀起花火熱潮。

澎湖縣政府表示，「花火20 陪你遊行」活動，為澎湖國際海上花火節20週年盛大歡慶，以「光/LIGHT/LINE－花火20澎湖之光」繽紛光亮主題創意DressCode，組成具有澎湖海洋觀光特色及在地文化風采的繽紛踩街隊伍。

縣府旅遊處表示，「花火20 陪你遊行」活動，邀請在地20個具有表演團體參與遊行活動外，還邀請有鐵四帝、NONAME Dance、懶缸藝術工作室等專業遊行表演團隊與興仁國小、南寮社區和龍門社區，4月16日下午開幕前由縣府廣場出發，遊行涵蓋馬公市區的中正、仁愛、民權、民生等路段一起精彩快閃演出後，最後進入觀音亭主場，將點亮「花火20澎湖光塔」，同時施放今年花火節第一套「澎湖限定」無人機搭配精彩花火秀，炒熱花火節的盛況。

縣府表示，「花火20 陪你遊行」活動，分別有一般團體與獎勵踩藝團體，今、明2天在海洋地質中心舉辦實體招募說明會與線上說明會，可在23和27日前報名，額滿為止。

澎湖今年國際海上花火節邁入20週年，將在4月25日起至6月30日止，每週一和四在馬公觀音亭施放，另規劃有5月21日澎水百年校校慶和5月28、6月11和25日分別在七美、望安與吉貝等三離島施放，總計有24場次，其中與LINE合作有10場主題無人機科技燈光秀。