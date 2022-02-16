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高雄燈會開幕有亮點 主播群著高雄時尚大賞得獎服赴會

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市青年局積極為時尚設計人才打造舞台，與台灣燈會合作，力挺設計新創。圖／高雄市政府提供
高雄市青年局積極為時尚設計人才打造舞台，與台灣燈會合作，力挺設計新創。圖／高雄市政府提供

2022台灣燈會暌違20年回高雄，處處有亮點與驚喜，主持群造型也有時尚巧思！主播徐俊相、劉方慈、張耿銘、劉品薇、翁有繼，以及台劇「茶金」聯合製作人羅亦娌，昨晚開幕儀式中都穿上高雄市政府青年局「高雄時尚大賞」得獎作品登上主持台，力挺設計新秀掀起話題。

青年局長張以理指出，「高雄時尚大賞」著眼於在學、甫畢業青年設計師的培育，打造新銳設計師初登場舞台。獲獎的優秀設計師魏子淵、廖家平、王建凱獲邀到台北時裝周發表新裝，謝宜庭登上倫敦時裝周新銳舞台、林昕穎進入知名設計師李維錚的品牌JENN LEE發展，青年局也協助獲獎作品設展於台灣設計展、高雄大遠百等大型展會、知名通路平台，並成功媒合多位線上藝人、人氣KOL選為出席服裝搭配。

「讓競賽不止於決賽！」張以理說，青年局積極培育時尚設計人才落地發展，持續媒合參賽作品露出、販售的媒合機會，也全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。

青年局指出，「高雄時尚大賞」是南台灣最大時尚盛典，111年度徵件即將開跑，詳情可見高雄時尚大賞粉絲專頁（https://www.facebook.com/KFAward/）。

台灣燈會開幕及閉幕活動主持人都將穿上2021高雄時尚大賞金賞作品－限時三日 ON CALL 72，設計師包含林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程。圖／高雄市政府提供
台灣燈會開幕及閉幕活動主持人都將穿上2021高雄時尚大賞金賞作品－限時三日 ON CALL 72，設計師包含林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會主持人徐俊相、羅亦娌在點燈儀典著2021高雄時尚大賞新秀賞作品－Back and Forth，展現專業俐落形象。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會主持人徐俊相、羅亦娌在點燈儀典著2021高雄時尚大賞新秀賞作品－Back and Forth，展現專業俐落形象。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會主持人張耿銘、劉方慈在開幕活動著2021高雄時尚大賞金賞作品－限時三日 ON CALL 72，設計感十足。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會主持人張耿銘、劉方慈在開幕活動著2021高雄時尚大賞金賞作品－限時三日 ON CALL 72，設計感十足。圖／高雄市政府提供
台灣燈會點燈儀典主持人徐俊相、羅亦娌選擇2021高雄時尚大賞新秀賞－Back and Forth，設計師包含張雅碧、林沛玲、邱鈺茹、吳佩蓁。圖／高雄市政府提供
台灣燈會點燈儀典主持人徐俊相、羅亦娌選擇2021高雄時尚大賞新秀賞－Back and Forth，設計師包含張雅碧、林沛玲、邱鈺茹、吳佩蓁。圖／高雄市政府提供

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