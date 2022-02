高雄燈會開幕有亮點 主播群著高雄時尚大賞得獎服赴會

2022台灣燈會暌違20年回高雄,處處有亮點與驚喜,主持群造型也有時尚巧思!主播徐俊相、劉方慈、張耿銘、劉品薇、翁有繼,以及台劇「茶金」聯合製作人羅亦娌,昨晚開幕儀式中都穿上高雄市政府青年局「高雄時尚大賞」得獎作品登上主持台,力挺設計新秀掀起話題。

青年局長張以理指出,「高雄時尚大賞」著眼於在學、甫畢業青年設計師的培育,打造新銳設計師初登場舞台。獲獎的優秀設計師魏子淵、廖家平、王建凱獲邀到台北時裝周發表新裝,謝宜庭登上倫敦時裝周新銳舞台、林昕穎進入知名設計師李維錚的品牌JENN LEE發展,青年局也協助獲獎作品設展於台灣設計展、高雄大遠百等大型展會、知名通路平台,並成功媒合多位線上藝人、人氣KOL選為出席服裝搭配。

「讓競賽不止於決賽!」張以理說,青年局積極培育時尚設計人才落地發展,持續媒合參賽作品露出、販售的媒合機會,也全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。