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神明全島走透透 北竿軍民協力傳承擺暝慶典

中央社 / 連江縣15日電

馬祖北竿元宵擺暝文化祭活動邁入高潮，北竿各宮廟今天從下午到晚上迎神巡香，各廟隊伍陸續巡繞全島會香，雖因應疫情規模縮小，但軍民協力傳承慶典，遊客熱情參與，氣氛熱鬧。

活動由主辦廟宇塘岐水部尚書公府打頭陣，下午2時隊伍從廟前廣場排隊出巡，由軍方與地方居民組神轎、開道鑼鼓、旗隊、孩囝、香爐及鼓板隊等巡境隊伍。

塘岐蕭王府下午5時、后澳楊公八使宮傍晚6時陸續展開會香行程，北竿各村境神轎也從早到晚各村走透透，沿村拜訪信眾，各家戶焚香膜拜神轎隊伍，感謝神明庇佑，北竿街道熱鬧歡騰。

參與會香隊伍的吳姓軍人受訪表示，照慣例每年軍方都會派人力支援擺暝盛事，去年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，今年支援軍人較少，事前都經意願調查後才讓軍人參與，希望延續地方慶典。

據馬祖文史工作者王花俤提供資料，北竿各廟巡香回宮廟後，陸續接待造訪作客的其他廟宇隊伍，擺暝慶典會從早忙到深夜；如果信眾中有人結婚，各廟晚間會進行「送喜」儀式，通常由長老捧香案，鼓板隊隨行，一路敲鑼打鼓，送喜到新婚信眾家祝福。

神轎 軍人 疫情

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