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無人機展演獲好評！陳其邁加開3場 史哲推薦燈會大戲

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
主燈今晚開亮後，持續到2月28日，每晚6點至10點主燈區每半小時展演一場燈光秀。記者劉學聖／攝影
主燈今晚開亮後，持續到2月28日，每晚6點至10點主燈區每半小時展演一場燈光秀。記者劉學聖／攝影

台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」今晚由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁同台主持開燈儀式，為燈會掀起新一波高潮。陳其邁也宣布，25、26、27日加開3場愛河灣無人機展演，也鼓勵大家2月18至20日到衛武營戶外劇場欣賞燈會大戲「船愛」。

陳其邁說，高雄20年前主辦台灣燈會主燈「鰲躍龍翔」，今年燈會重返高雄，主燈「鳳彩飛舞」，展現蛻變後的高雄新氣象。陳其邁細數高雄近年有了多項突破、改變，市民光榮感提升，他談到，主燈區之一的衛武營在1992年由曾貴海醫師、盧友義建築師推動了「綠色之夢」，讓軍營變成公園，未來市府將透過「中城計畫」，將衛武營規畫成為一個台灣最大的文創基地。

這次在燈會中出盡鋒頭的愛河灣，也是市府施政的重點場域。陳其邁說，20年前他擔任代理市長時，推倒港邊高牆，實現還海於民，一步步帶領高雄蛻變成為一個美麗的港灣城市，也將是全台灣最重要的5G AIoT新創基地。

2022台灣燈會為期一個月，2月1日雙主場同步登場，地方燈區打頭陣，主辦單位為保持熱度，不斷拋出亮點，1500台無人機在愛河灣展演，更是此次燈會代表作之一。

副市長史哲說，2022台灣燈會玩出許多過去燈會沒有的亮點，結合投影、燈光等元素，展現設計感、美學及前衛性，其中原本在開幕首周就要登場的1500架無人機展演，評估疫情情勢，延期一周，上周幾場展演引發話題，聚光效果十足。

回應外界好評與加場期待，市府今晚宣布228連假將加碼加場，2月25日、26日、27日晚間9點45分各展演一場次。史哲說，「大家快把碗敲破了，市長打給我的電話沒有停過」，他不斷與國際技師團隊溝通討論，終於達成加場目標，史哲也說「已經加到不能再加了，還沒來者，這回一定要把握機會！」

史哲也說，中央主燈今晚正式點燈，但燈會在高雄已展開2周，因應防疫，拉長展期，選擇寬闊的衛武營、愛河灣兩大場域，作品遍布陸海空三面向，也從線上、線下提供服務，各局處總動員投入。

「『船愛』值得一看，錯過可惜！」史哲表示，集結台灣11大優秀表演藝術團隊，24位歌仔戲界天王天后一同演出的燈會大戲「船愛」大型歌仔音樂劇，全台觀眾相當期待，18至20日晚間7點在衛武營戶外劇場，精采好戲不容錯過。因應「船愛」2月17日總彩排，當天晚間6點30分至9點20分「武營晚點名」暫停展演。

主燈今晚開亮後，持續到2月28日，每晚6點至10點主燈區每半小時展演一場燈光秀。記者劉學聖／攝影
主燈今晚開亮後，持續到2月28日，每晚6點至10點主燈區每半小時展演一場燈光秀。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」結合書法藝術、傳統燈藝和臨場聲光效果，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜合作，由草書「鳳」字發想主燈造型，棲息在祥雲籠罩的高山上，呼應展出地鳳山。記者劉學聖／攝影
2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」結合書法藝術、傳統燈藝和臨場聲光效果，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜合作，由草書「鳳」字發想主燈造型，棲息在祥雲籠罩的高山上，呼應展出地鳳山。記者劉學聖／攝影
台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」今晚由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁同台主持開燈儀式，為燈會掀起新一波高潮。記者劉學聖／攝影
台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」今晚由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁同台主持開燈儀式，為燈會掀起新一波高潮。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
2022台灣燈會大戲「船愛」大型歌仔音樂劇，18至20日晚間7點在衛武營戶外劇場。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會大戲「船愛」大型歌仔音樂劇，18至20日晚間7點在衛武營戶外劇場。圖／高雄市政府提供
2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」結合書法藝術、傳統燈藝和臨場聲光效果，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜合作，由草書「鳳」字發想主燈造型，棲息在祥雲籠罩的高山上，呼應展出地鳳山。記者劉學聖／攝影
2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」結合書法藝術、傳統燈藝和臨場聲光效果，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜合作，由草書「鳳」字發想主燈造型，棲息在祥雲籠罩的高山上，呼應展出地鳳山。記者劉學聖／攝影

台灣燈會 衛武營 陳其邁

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