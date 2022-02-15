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澎湖元宵乞龜齊登場 「水上福龜」入港成焦點

中央社 / 澎湖縣15日電
澎湖「2022外垵元宵」系列活動15日晚間登場，今年元宵的「福龜」主燈，長約14公尺，高8公尺。圖／澎湖縣政府提供
澎湖「2022外垵元宵」系列活動15日晚間登場，今年元宵的「福龜」主燈，長約14公尺，高8公尺。圖／澎湖縣政府提供

澎湖元宵乞龜系列活動，今晚登場，一隻隻米龜奉還至各宮廟，供民眾乞求，有如小過年般非常熱鬧。其中，外垵「水上福龜」的大龜入港，在漁船漁火、燈光與煙火伴迎下成為焦點。

今天是元宵節，澎湖全縣200多座大小宮廟都有傳統的乞龜習俗，民眾續奉還乞龜，各宮廟大大小小各式龜品，排列整齊，除了大米包龜外、還有黃金龜、肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、金錢龜、巧克力龜等各式各樣的龜品，在為期3至6天元宵節活動中，供民眾乞求，還有過平安橋、燈謎猜射及攻砲台等活動，元宵節慶比過年還熱鬧。

而澎湖縣政府舉辦的「2022外垵元宵」燈光創意展演活動，3層樓高的水上「福龜」主燈，今晚由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同點燈，在漁船漁火、燈光與煙火助陣下，緩緩游進外垵港區展演燈光秀，精彩無比，港區擠滿人潮，為元宵系列活動掀高潮。

澎湖砌龜團隊孫一中表示，澎湖200多座宮廟中，他們團隊赴宮廟堆砌就有17隻，其中最大是龍門觀音宮的2萬5000斤，最小是馬公東甲北極殿380斤，這還不包括廟方自己所堆砌的，初估澎湖元宵宮廟超過100斤以上的米包龜，至少有30隻以上，山水上帝廟的390兩的金靈龜王，更是價值不菲，各地大小宮廟宮內廟埕，處處可見龜景。

元宵節 澎湖

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