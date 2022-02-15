連續降雨恆春玉荷包無法開花結果 農委會納天災救助

屏東恆春鎮玉荷包荔枝新梢期遇連續性降雨，無法開花結果，民進黨立委周春米8日邀集農委會會勘；周春米表示，農委會今天核定恆春玉荷包納入天然災害現金救助及低利貸款地區。

周春米透過新聞稿表示，恆春玉荷包因持續降雨無法開花結果，造成農民損失，她8日邀集農委會官員會勘，要求納入天然災害救助，今天農委會核定恆春玉荷包荔枝納入天然災害現金救助及低利貸款地區，請農民儘速向公所申報。

周春米也補充，農委會的天災救治制度，只能作為應急救急之用，長期來看，仍然需要農政單位和氣象局合作，共同研究如何讓農民面對極端氣候的變化，在種植技術、器材、環境及預防措施上，有更積極、進步的作為，才能確實照顧到農民的權益。

農委會公文指出，恆春玉荷包荔枝的救助額度依「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度為標準，每公頃新台幣9萬元。