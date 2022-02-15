高雄楠梓慈愛社區將都更 民辦都更工作站今揭牌

高雄楠梓慈愛社區，為7棟4層樓公寓，屋齡逾50年，因公設長期缺乏維護，建物老舊、斑駁；為協助社區加速重建，由里長作為發起人，在高雄市政府協助下，於今天啟用第四個掛牌民辦都更的工作站。副市長林欽榮表示，台積電要在楠梓設廠，象徵地方要改變，更強調，工作站揭牌就是要成功，否則不掛牌。

慈愛社區位於楠梓區後昌路與加昌路口，於1971年興建完成的平價住宅，每戶僅持有6.4坪至10.6坪，為7棟4層樓公寓，共計244戶；因屋齡高，且無管委會，住戶結構多為經濟弱勢、新住民、原住民與租客。

該區談了20多年都更計畫皆無下文，歷經多是協商與討論由都發局委託輔導團隊協同秀昌里長張明全作為發起人，獲10名所有權人共識，決議成立更新會，也循社區都更工作站模式，進行後續都更作業。

張明全說，慈愛社區許多住戶身家財產就只有這麼一間房子，每次談論都更都相當審慎，也要顧及住戶應有的保障與權益，但有工作站及市府協助在後續推動上比較安心。

副市長林欽榮說，開設工作站的用意，也作為監督與支持作用，同時也利於市府對後續的社區與環境營造，也是新的城鄉風貌的展開，但揭牌只是開始，若未達5成用戶同意就能組都市更新會，市府也愛莫能助，因此強調，居民團結，由工作站給予法律保障，市府也願意做為後盾。

林欽榮說，去年11月台積電宣布要在楠梓設廠，高科技廊帶正在啟動，象徵地方要改變，也要迎接新時代，因此，特別強調，掛牌就要成功，否則不掛牌，而慈愛社區都更工作站，也是繼民族、河濱、中興社區之後第四個掛牌民辦都更的工作站。

林欽榮期盼，工作站揭牌後，能在2022年底完成招商，在2023年完成都更分配與審核程序，盼能在明年底開始動工。