金門元宵燈節今晚登場 巨大呆萌水獺超卡哇伊

今天就是一年一度的元宵節！金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，今年的元宵燈節規模更勝以往，在正式點燈後，將金城鎮中心所有景點以光串聯，照亮金門夜空。

金門縣文化局表示，這次燈會由縣政府整合養工所、林務所、文化局等單位，與金城鎮公所攜手合作，以城鎮之心、後浦老街為端點，並由莒光湖岸石雕公園、莒光公園及莒光樓相連而成。

此外，晚會將邀請藝人朱九及正聲廣播電台YoYo Live Show主持人堯堯共同主持，先有猜燈謎為活動暖身，19時活動正式開始，除了邀請中正國小舞團、金門高中熱舞社熱力演出，當日再加碼溜冰圓舞曲水舞秀、星空煙火秀，邀民眾與水舞煙花共同搖擺舞動、齊鬧元宵。晚會下半場則是歡樂有趣的猜燈謎贈福袋活動，限量10個福袋贈給腦筋急轉彎最快的民眾。當晚也將發送賞燈民眾限量3000份紀念小物，數量有限，發完為止!