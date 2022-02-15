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金門元宵燈節今晚登場 巨大呆萌水獺超卡哇伊

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，燈海繽紛，相當吸睛。圖／金門縣文化局提供
金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，燈海繽紛，相當吸睛。圖／金門縣文化局提供

今天就是一年一度的元宵節金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，今年的元宵燈節規模更勝以往，在正式點燈後，將金城鎮中心所有景點以光串聯，照亮金門夜空。

金門縣文化局表示，這次燈會由縣政府整合養工所、林務所、文化局等單位，與金城鎮公所攜手合作，以城鎮之心、後浦老街為端點，並由莒光湖岸石雕公園、莒光公園及莒光樓相連而成。

此外，晚會將邀請藝人朱九及正聲廣播電台YoYo Live Show主持人堯堯共同主持，先有猜燈謎為活動暖身，19時活動正式開始，除了邀請中正國小舞團、金門高中熱舞社熱力演出，當日再加碼溜冰圓舞曲水舞秀、星空煙火秀，邀民眾與水舞煙花共同搖擺舞動、齊鬧元宵。晚會下半場則是歡樂有趣的猜燈謎贈福袋活動，限量10個福袋贈給腦筋急轉彎最快的民眾。當晚也將發送賞燈民眾限量3000份紀念小物，數量有限，發完為止!

文化局長許績鑫表示，今年元宵燈節是由縣府相關局處與金城鎮公所共同發揮創意，讓燈節充滿繽紛童趣與驚奇，以超現實魔幻感，打造童趣光樂園。民眾可以於2月15日至2月28日每晚18:00-22:00沿著後浦老街散步至城鎮之心及莒光公園，沿途欣賞模範街氣勢磅礡的「飛龍在天」紅龍燈、城鎮之心璀璨繽紛的海洋秘境燈飾、石雕公園浪漫夢幻的雪國彩燈，以及來到莒光公園感受魔幻的「舞夜星光」，欣賞莒光湖每半小時展演的水舞聲光秀。

金門的元宵節很有看頭，活動中還有巨大的呆萌水獺出沒。圖／金門縣文化局提供
金門的元宵節很有看頭，活動中還有巨大的呆萌水獺出沒。圖／金門縣文化局提供

金門 元宵節

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