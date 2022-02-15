快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

高市圖草衙分館「樂齡星球‧Loving新生活」開展娛長輩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖草衙分館與育英醫專合作策展「樂齡星球‧Loving新生活」特展，園藝治療主打綠色療癒，邀請長輩一同拈花惹草。圖／高市圖提供
高市圖草衙分館與育英醫專合作策展「樂齡星球‧Loving新生活」特展，園藝治療主打綠色療癒，邀請長輩一同拈花惹草。圖／高市圖提供

高市圖與育英醫專111年簽訂「產學合作計畫」，除了提供最基本的閱讀服務，更將健康照護以及樂活服務精神進駐社區，開展更加專業的服務能量。草衙分館與育英醫專合作策展「樂齡星球‧Loving新生活」特展，展期至3月11日，民眾到館閱讀並感受樂齡新玩意。

109年高雄市圖書館串聯育英醫專、小港醫院資源，簽訂MOU合作計畫，選定草衙分館成為高雄市首座樂齡長照主題圖書館，去年開設桌遊課程及健康講座，獲得長者好評。除了樂齡族群的跨域合作，育英醫護管理專科學校董事長楊俊明也熱心公益及重視閱讀教育，捐資興設高市圖草衙分館喜閱網、愛閱網專區，嘉惠大、小朋友。

「樂齡星球‧Loving新生活」集結知性、創意、健康三個主題，三大展題有「園藝治療‧我尚青」、「健康樂齡‧我尚勇」、「桌遊擂台‧我尚夯」，園藝治療主打綠色療癒，邀請長輩一同拈花惹草，經由植栽提升生活正能量，帶領長輩們製作屬於自己的綠盆子。

草衙分館作為樂齡亮點圖書館，具備樂齡友善環境，提供「閱讀輔具」服務，如擴視機、桌上型放大鏡、升降桌、起身輔助椅可供民眾使用。特展當中桌遊擂台，帶著現場阿公阿嬤大玩益智桌遊，並且從中競賽。長輩們在現場玩的既緊張又刺激，能讓長者能一起動手、動腦玩遊戲。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，高雄一區一圖書館，希望圖書分館可以做為社區民眾最佳的鄰居夥伴，高市圖積極拓展一區一特色、一館一亮點，盼能為民眾帶來更完善的公圖服務。草衙圖書館作為樂齡長照主題館示範點，集結育英醫專的跨領域資源合作，使草衙分館年年都能挹注新玩意，讓樂齡更加活潑，落實圖書館社區照顧的服務功能。

育英醫專校長蔡榮順指出，學校老人服務事業管理科學生8成以上投入醫療養護及長照機構，相信跨領域的合作，更能提供師生從做中學的機會。特展透過療癒園藝手作、益智桌遊及高科技體適能輔具等多元主題服務，帶給長者有別以往的全新生活體驗。

育英醫專捐資興設高市圖草衙分館喜閱網、愛閱網專區，嘉惠大小朋友。圖／高市圖提供
育英醫專捐資興設高市圖草衙分館喜閱網、愛閱網專區，嘉惠大小朋友。圖／高市圖提供

圖書館 高雄市 閱讀

延伸閱讀

8歲男童偷塞自製書到圖書館架上 意外成了熱門借閱館藏

「我想像中的桃市圖新總館」徵文 有機會拿禮券

台南阿公阿媽講予你聽！樂齡老人耍萌好可愛

學測國寫／樂齡出遊、課本入題 考生：須經思考不易發揮

相關新聞

高雄楠梓慈愛社區將都更 民辦都更工作站今揭牌

高雄楠梓慈愛社區，為7棟4層樓公寓，屋齡逾50年，因公設長期缺乏維護，建物老舊、斑駁；為協助社區加速重建，由里長作為發起...

金門元宵燈節今晚登場 巨大呆萌水獺超卡哇伊

今天就是一年一度的元宵節！金門縣政府將於今天晚間18:30在金城鎮莒光公園點亮登場，今年的元宵燈節規模更勝以往，在正式點...

影／漁民拿海廢垃圾換農特產 屏東護海洋新點子今起跑

為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收海上作業產生的廢棄物，兌換屏東...

金門獲中央補助7千多萬完成原水管線 再現友善生態環境

金門遭逢50年來最嚴重的一次旱災，109年與110年的累積降雨量僅分別476.5與472公釐，金門縣自來水廠爭取經濟部水...

屏東縣新春廠商現場徵才 上千職缺2/19等您來

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，將於2月19日上午9...

另類「電影選修課」前進偏鄉 提升學童影像閱讀力

台灣福興文教基金會與高雄市電影館合作的偏鄉「電影選修課」，2022年場次今天啟程，偏鄉「電影選修課」扎根國小影像教育，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。