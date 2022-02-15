高市圖草衙分館「樂齡星球‧Loving新生活」開展娛長輩

高市圖與育英醫專111年簽訂「產學合作計畫」，除了提供最基本的閱讀服務，更將健康照護以及樂活服務精神進駐社區，開展更加專業的服務能量。草衙分館與育英醫專合作策展「樂齡星球‧Loving新生活」特展，展期至3月11日，民眾到館閱讀並感受樂齡新玩意。

109年高雄市立圖書館串聯育英醫專、小港醫院資源，簽訂MOU合作計畫，選定草衙分館成為高雄市首座樂齡長照主題圖書館，去年開設桌遊課程及健康講座，獲得長者好評。除了樂齡族群的跨域合作，育英醫護管理專科學校董事長楊俊明也熱心公益及重視閱讀教育，捐資興設高市圖草衙分館喜閱網、愛閱網專區，嘉惠大、小朋友。

「樂齡星球‧Loving新生活」集結知性、創意、健康三個主題，三大展題有「園藝治療‧我尚青」、「健康樂齡‧我尚勇」、「桌遊擂台‧我尚夯」，園藝治療主打綠色療癒，邀請長輩一同拈花惹草，經由植栽提升生活正能量，帶領長輩們製作屬於自己的綠盆子。

草衙分館作為樂齡亮點圖書館，具備樂齡友善環境，提供「閱讀輔具」服務，如擴視機、桌上型放大鏡、升降桌、起身輔助椅可供民眾使用。特展當中桌遊擂台，帶著現場阿公阿嬤大玩益智桌遊，並且從中競賽。長輩們在現場玩的既緊張又刺激，能讓長者能一起動手、動腦玩遊戲。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，高雄一區一圖書館，希望圖書分館可以做為社區民眾最佳的鄰居夥伴，高市圖積極拓展一區一特色、一館一亮點，盼能為民眾帶來更完善的公圖服務。草衙圖書館作為樂齡長照主題館示範點，集結育英醫專的跨領域資源合作，使草衙分館年年都能挹注新玩意，讓樂齡更加活潑，落實圖書館社區照顧的服務功能。