影／漁民拿海廢垃圾換農特產 屏東護海洋新點子今起跑

為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收海上作業產生的廢棄物，兌換屏東在地農產品為誘因，今天元宵節開始起跑，漁民兌換踴躍，為屏東海洋漁業廢棄物回收寫下一頁新篇章。

首份海廢回收獎品由海巡署鹽埔漁港安檢所送出，林姓船長以可回收和不可回收垃圾各1袋，兌換紅豆及白米各1包，他笑說，保護海洋環境又有實用獎品，一舉數得。

縣環保局顏幸苑說，根據調查，全世界每年約有800萬噸的垃圾進入海中，海洋垃圾已威脅海洋生物的生存，甚至魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，海洋垃圾造成的污染，已成為生態與人類的隱形殺手，減少海洋垃圾，是保護海洋環境重要課題。

她說，漁民作業產生的廢棄物是海洋垃圾主要來源之一，為鼓勵漁民回收海上作業所產生的廢棄物，以兌換屏東在地農產品為鼓勵誘因，首波兌換活動以紅豆、紅豆湯、屏東米等在地農產品及環保民生用品作獎勵，除可減少海洋垃圾又可推銷在地農產，可說是共創雙贏，未來會有更多樣的農產品提高誘因，並定期替換農產品做為獎勵。

兌換活動結合海巡署南部分署、海巡署第5、第6岸巡隊及各漁港安檢所，漁民報關出海作業前，安檢人員提供專用的回收網袋，向漁民宣導將海上作業產生的一般垃圾及可回收的瓶、罐，妥善收集、分類，回港後可至安檢所登記兌換獎勵品，漁民帶回的海廢再交由漁業署及各區漁會協助清理。